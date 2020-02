Raphael Coleman è morto/ Malore improvviso a 25 anni: addio alla star di Tata Matilda

Raphael Coleman è morto: la star di Tata Matilda è scomparsa all’età di 25 anni. Il decesso risale allo scorso 6 febbraio 2020, ma la famiglia ha deciso di renderlo noto solo nelle scorse ore. Da chiarire le cause del dramma: l’ex attore è stato colto da un malore improvviso mentre stava facendo jogging, ma secondo quanto ha reso noto la sua famiglia non ha mai avuto problemi di salute. Divenuto famoso all’età di 15 anni per il suo Eric nel fortunato lungometraggio Tata Matilda, Coleman ha girato qualche altro film (It’s Alive, Il quarto tipo, Edward’s Turmoil) prima di dire addio allo star system per sposare la causa ambientalista. «È morto facendo ciò che amava, lavorando per la causa più nobile di tutti», le parole su Twitter della madre Liz Jensen.

Dopo aver abbandonato il mondo del cinema, Raphael Coleman ha studiato zoologia all’Università di Manchester e si è dedicato all’attivismo, lavorando con il movimento ambientalista Extinction Rebellion per sostenere la salvaguardia della fauna selvatica. Carsten Jensen, patrigno dell’attore, lo ha ricordato su Facebook come «un bambino vecchio saggio e estremamente istruito», che «amava insegnare agli adulti con la sua conoscenza sempre sorprendente». Jensen ha poi ricordato il grande impegno del 25enne per la causa ambientalista e la sua leadership all’interno di Extinction Rebellion: «Quando penso a Raph, vedo qualcosa che non morirà mai, una specie di eternità, un raggio di luce che vive per sempre nei giovani».

Rest in peace my beloved son Raphael Coleman, aka Iggy Fox. He died doing what he loved, working for the noblest cause of all. His family could not be prouder. Let’s celebrate all he achieved in his short life and cherish his legacy https://t.co/qFRKPT7rRG

— Liz Jensen (@LizJensenWriter) February 7, 2020