Raphael Dwamena, morto dopo malore in campo in Albania/ Si era fatto togliere il defibrillatore

Tragedia durante una partita di calcio: è morto Raphael Dwamena dopo un malore in campo. Il calciatore ghanese di 28 anni è crollato in campo durante il match della Serie A albanese tra l’Egnatia, squadra per la quale giocava, e il Partizani di Tirana. Stando a quanto riportato dai media albanesi, l’attaccante sarebbe morto in ospedale l’11 novembre dopo un tentativo di rianimazione in campo. Inoltre, per Dwamena sarebbe stato il terzo malore in campo (dopo quelli in Austria col Linz e in Spagna con il Real Saragozza), ma nonostante gli fossero stati diagnosticati problemi cardiaci, avrebbe lui stesso deciso di togliere il defibrillatore simile a quello impiegato da Eriksen, in quanto lo riteneva la vera causa del problema.

L’attaccante, che aveva indossato anche le maglie di Zurigo, Levante e Saragozza nella sua carriera, aveva segnato il gol del vantaggio dell’Egnatia nell’amichevole estiva contro l’Inter. Arrivato in Europa nel 2014, Dwamena aveva esordito con il Lefering, squadra satellite del Salisburgo, prima di passare all’Austria Lustenau. Nel 2017 andò allo Zurigo che a sua volta lo cede al Levante, in Spagna, l’anno dopo. Poi ha giocato nel Saragozza e altre squadre in Danimarca e Austria, prima dell’ingaggio nel 2023 con l’Egnatia.

MORTO DWAMENA: IL CORDOGLIO DELL’INTER

Stando a quanto riportato da Sportmediaset, Raphael Dwamena è stato vittima di un malore al minuto 24 della partita. Inutile l’intervento dei soccorsi (con un tentativo di rianimazione sul terreno di gioco dove è entrata immediatamente una ambulanza) e il successivo ricovero in ospedale di Dwamena, il cui decesso ha scosso anche l’Inter. Infatti, il club nerazzurro ha pubblicato un tweet per commentare la notizia ed esprimere il cordoglio per la morte del calciatore ghanese.

“FC Internazionale Milano esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Raphael Dwamena e si stringe attorno alla famiglia e al Club dell’Egnatia in questo momento di lutto“, ha twittato infatti l’Inter dopo aver appreso la notizia. L’ufficialità della morte di Dwamena è arrivata dalla federcalcio albanese, che ha immediatamente sospeso tutte le partite in programma nel weekend.

FC Internazionale Milano esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Raphael Dwamena e si stringe attorno alla famiglia e al Club dell’Egnatia in questo momento di lutto.#FCIM — Inter (@Inter) November 11, 2023













