Raphael Gualazzi ha rischiato non poco durante un concerto in provincia di Salerno: un incidente choc sfiorato per pochi centimetri.

Momenti di vero e proprio panico per Raphael Gualazzi durante un’esibizione live in provincia di Salerno; il cantautore si trovava in in piazza ad Agnone Cilento quando improvvisamente ha letteralmente sfiorato un incidente choc che poteva avere serie ripercussioni per lui e non solo. Come riporta Il Fatto Quotidiano Magazine, è un giornalista del Corriere a raccontare del terrore vissuto dall’artista nel bel mezzo di una sua performance a causa di un imprevisto strutturale del palco. Il video presto è diventato virale sui social e, in quei brevi attimi di panico, si evince il rischio corso da Raphael Gualazzi che fortunatamente si è risolto in un brivido di paura per l’incidente scampato.

Fidanzata di Raphael Gualazzi, chi è? Vita privata top secret/ Mistero sulla compagna

Il sorriso mentre si accompagna al piano cantando un suo brano, poi uno scatto a dir poco felino e l’evidente terrore per un incidente choc sfiorato; questo si evince dal video virale sui social che ritrae un pezzo dell’impianto crollare rovinosamente sul palco. Una pesante struttura di ferro al di sopra del palco che per pochi centimetri non ha preso in pieno Raphael Gualazzi che ha così sfiorato un incidente choc.

Incidente durante il concerto di Raphael Gualazzi: virale il video che ritrae la caduta sul palco di una struttura in ferro

Fortunatamente nessun ferito e pericolo scampato; i collaboratori presenti sul palco hanno avuto la stessa prontezza di riflessi di Raphael Gualazzi così da evitare l’impatto con la struttura in ferro crollata dalla parte alta del palco realizzato per l’esibizione del cantante in provincia di Salerno. Un incidente choc che fortunatamente si limita all’evidenza strutturale e non ha implicato danni ulteriori a cose e persone; la vicenda e la dinamica è ancora tutta da ricostruire ma nel frattempo – come spiega Il Fatto Quotidiano Magazine – si parla di “problema di montaggio”. Questa sarebbe la causa della caduta improvvisa di una struttura di ferro a due passi da Raphael Gualazzi. L’evento è stato ovviamente interrotto dati i rischi strutturali e fortunatamente, al netto di quanto accaduto, resta solo il grande spavento.