Raphael Gualazzi/ Un grande successo, ma quanti ostacoli…

Raphael Gualazzi sarà tra i protagonisti dei Tim Summer Hits per la felicità di un pubblico che lo segue con grande attenzione ormai da un bel po’ di tempo. In una recente intervista Raphael ricorda di come fu difficile e faticoso l’esordio da giovane appena diciassettenne e di come la perseveranza lo abbia portato a non arrendersi e a credere in quello che faceva a tal punto di riuscire in poco tempo a riempire le sedute del ” Il bar del sole ” Titolo del suo ultimo lavoro e luogo del cuore dove in un viaggio nel tempo torna simbolicamente ogni volta che vuole capire dove sta andando. Per questo forse ha pensato di dare una spolverata ai ricordi ascoltando queste cover dice Raphael rivede quel ragazzo che in casa ascoltava musica italiana anni sessanta, settanta, grazie anche al padre musicista che aveva come compagno di lavoro l’ amico Ivano Fossati. Raphael racconta che il tempo che ha trascorso chiuso in casa ha fatto accrescere la voglia di avvicinarsi a nuovi strumenti musicali, in conclusione dell’intervista ha dichiarato che oltre a questo nuovo album che presto lo vedrà impegnato in una nuova tournée con date fissate in molte città Italiane; l’estro creativo stimolato anche da questa produzione, sembra viaggiare altissimo infatti dichiara l’artista che presto uscirà il nuovo album totalmente inedito.

Raphael Gualazzi nasce a Urbino nel 1981, studia al conservatorio di Pesaro il piano e la musica classica, poi si appassiona al Jazz al rhythm and blues. Nel 2011 partecipa a Sanremo e vince l’edizione nella categoria giovani, grazie alla canzone ” Follie D’amore” che lo vede in gara anche nel prestigioso concorso Eurovision dove riesce a conquistare il secondo posto. “Follie d’amore” è contenuta del secondo album “Reality and Fantasy” quello che presenta al grande pubblico Raphael nella sua genialità. Nel suo ultimo album Raphael fa un omaggio a Ivano Fossati, presentando nel disco la canzone “pigro ” la sua preferita di quando era bambino. L’album contiene dieci canzoni di artisti che hanno fatto la storia della musica italiana; Battiato, Cocciante, Battisti, De Gregori canzoni che hanno segnato un’epoca, note con le quali è impossibile non avere flashback di un tempo lontano, la nostalgia ma anche leggerezza di quello che eravamo, ma lo stimolo utile per aprire le strade e farci vedere dove possiamo andare. La musica per riuscire a curare i mali del mondo dato che da sempre la buona musica aiuta a sentirsi meglio.

Un uomo riservato

Della vita privata di Raphael Gualazzi non si sa niente, se non che fa musica ed è quello che ama fare, nessun pettegolezzo, nessuna chiacchiera di corridoio, nessun amore segreto. Le collaborazioni femminili sembrano essere grandi amicizie. Risulta essere senza fondamento la storia sospettata anni fa con Simona Molinari, l’artista che partecipò insieme a Raphael al festival di Sanremo con il brano “E se domani”. Lui tempo fa si è dichiarato felicemente fidanzato, pare che la sua dolce metà non faccia parte del mondo della musica, ma non è trapelata notizia su chi sia la fortunata in questione, d’altra parte l’artista sa essere molto schivo e riservato.

