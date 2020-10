Rapimento alla Casa Bianca/ Film su Rete 4: la figlia del presidente è in pericolo…

Il film Rapimento alla Casa Bianca andrà in onda oggi, sabato 17 ottobre alle ore 16.40, nel primo pomeriggio di Rete 4. La pellicola è stata diretta da Armand Mastroianni e ha avuto due seguiti. Gli attori principali sono già noti al grande pubblico, si tratta di Mariel Hemingway che interpreta la bella agente Alex McGregor, Monica Keena nei panni di Jess Hayes, Doug Savant in Grant Coleman e ancora, Dallas Page nei panni di Dirk Lindman, Alan Dale, il giovane Daly e Dominic Purcell in Troy Nelson. Le musiche di Rapimento alla Casa Bianca sono state create da Louis Febre e la pellicola è stata prodotta da Columbri Tri-star.

RAPIMENTO ALLA CASA BIANCA, LA TRAMA

Ed eccovi di seguito la trama di Rapimento alla Casa Bianca. A seguito di un attentato terroristico nei confronti del Presidente degli Stati Uniti d’America, riuscito a sopravvivere, i controlli sulla famiglia del’uomo vengono intensificati e la figlia adolescente non è entusiasta delle continue apparizioni pubbliche e restrizioni imposte dagli agenti segreti. Dopo l’arresto del leader del gruppo terroristico, le cose sembrano andare meglio e l’allarme rientra dopo qualche settimana, nonostante alcuni terroristi siano riusciti a scappare.

Per far contenta la figlia Jess, il Presidente le concede una vacanza all’aria aperta, per godersi un paio di giorni di completo relax. La ragazza inizialmente contenta della vacanza rimane delusa nel conoscere la propria compagna di viaggio, si tratta dell’agente Alex McGregor, una donna con cui non è in ottimi rapporti. La vacanza si svolge nei boschi americani, dove però il gruppo di terroristi che era riuscito a scappare si è nascosto per sfuggire alla cattura.

Se inizialmente i cattivi non si rendono conto di chi hanno di fronte, col passare del tempo si accorgono della scorta e riconoscono immediatamente la figlia del presidente. Iniziano così a progettare un piano per rapirla così da negoziare la liberazione del loro capo. La scorta armata della ragazza cade vittima dell’attacco terroristico, tranne Alex McGregor che sopravvissuta miracolosamente, inizia le ricerche insieme alla guida turistica esperta che li accompagnava. Alla fine di Rapimento alla Casa Bianca riuscirà a ritrovare la giovane Jess?

© RIPRODUZIONE RISERVATA