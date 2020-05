Rapimento di John Paul Getty III/ La vera storia del sequestro del giovane ereditiere

Pubblicità

Nove anni fa è morto John Paul Getty III e la sua vita non è stata semplice fin dall’adolescenza. A soli sedici anni, viene rapito infatti mentre si trova in Italia: i rapitori puntano a una fetta del patrimonio generoso del nonno Jean Paul Getty. Il riscatto è di 17 milioni di dollari, ma il patriarca dei Getty deciderà di non pagare e per questo il ragazzo perderà un orecchio. “Mi mise la lama contro l’orecchio”, scrive nel suo memoriale “Uncommon youth”, pubblicato postumo, nel 2013. “Ci fu un rumore come quello di un figlio strappato”, aggiunge, “il rumore è stata la cosa peggiore. C’è un limite al dolore. Se ti prepari puoi sopportarlo”. Secondo la ricostruzione, i rapitori entrano nella cella in cui è rinchiuso da mesi verso le 4 di mattina, con quattro bistecche da mangiare: tre ore più tardi i criminali entreranno di nuovo e lo benderanno. “Ero terrorizzato. Ho sentito che preparavano gli strumenti”, scrive, “Ho chiesto un fazzoletto per mettermelo in bocca”. Il suo racconto però ripercorre anche i giorni precedenti al rapimento, descrive una vita fatta di eccessi, l’espulsione da otto diverse scuole e la decisione di vivere a Roma con la madre, in seguito al divorzio dei genitori. “Ero tornato a casa fatto, le avevo detto di essere assuefatto alla cocaina“, dice in merito a quella lite con Abigail, “Lei si era messa a piangere. Passavo la sera con i gangster di Roma, gente che non dormiva mai. Cocaina, cocaina, cocaina. Avevano le mitragliatrici, stavano combinando grossi affari con la droga… Due di loro mi dissero che potevano rapirmi per chiedere un riscatto. Ero pronto a prestarmi al gioco per necessità economiche. Quando vuoi la coca faresti di tutto per averla. Ho cambiato idea, ma ormai l’idea era nell’aria”.

JOHN PAUL GETTY III, LA VERA STORIA DEL RAPIMENTO

John Paul Getty III ha poi avuto modo di scrivere molte lettere alla madre Abigail Harris durante il rapimento. Negli anni Settanta, la famiglia però inizierà a credere che in realtà l’evento sia legato alla stessa volontà del ragazzo, con l’intenzione di chiedere dei soldi al nonno. “Cara mamma, da lunedì sono nelle mani dei rapitori”, scriverà in quei terribili giorni, “ti prego, non mi mettere in pericolo. Non credere che sia un gioco che ho organizzato io. Cerca di metterti in contatto con i rapitori. Se tardi mi taglieranno un dito e te lo manderanno. Non chiamare la polizia o mi uccideranno. Ti voglio bene”: questa una delle lettere, raccolte nel libro postumo “Kidnapped”, pubblicato in Gran Bretagna solo due anni fa. Oggi, venerdì 15 maggio 2020, la storia di John Paul Getty III verrà raccontata nel film Tutti i soldi del mondo, in onda su Rai 1 in prima visione. Quando la madre Abigail Harris riuscirà a convincere l’ex suocero a pagare il riscatto, i rapitori riceveranno poco più di 2 milioni di dollari e solo a quel punto libereranno il sedicenne. Getty Senior però sceglierà di dare i soldi sotto forma di prestito al nipote, chiedendo al figlio John Paul Getty II di restituirgli la somma con un interesse del 4%. Due anni più tardi al suo rapimento invece, Getty III verrà diseredato dal padre per via delle sue nozze con la regista Gisela Zacher. A 24 anni invece diventa paralizzato e ipovedente a causa di un’overdose di droghe e farmaci.



