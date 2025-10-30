Giulia Soponariu sciocca il pubblico del Grande Fratello: il drammatico racconto della giovane su un rapimento vissuto da bambina

Tra i protagonisti di questa nuova edizione del Grande Fratello spicca Giulia Soponariu, che ha commosso e sconvolto il pubblico raccontando un dramma vissuto da bambina. Quando aveva appena quattro anni, infatti, la concorrente fu rapita per alcune ore. Tutto è successo durante una grigliata domenicale con la famiglia, a Nichelino, vicino Torino. Giulia ha spiegato che all’epoca era solita giocare con una ragazzina di circa 14 anni, un’amicizia che la madre guardava con sospetto. Quel giorno, però, la ragazzina ricomparve, chiamandola più volte per andare con lei.

Giulia ha quindi raccontato di essersi avvicinata a lei, attratta dal fatto che avesse lo stesso camion delle Barbie che lei amava. Poco dopo, la giovane le propose di salire sulla sua bicicletta per fare un giro e, senza sospettare nulla, la bambina accettò e la seguì. Da lì, però, il vuoto: l’unica immagine rimasta impressa nella sua mente è quella di un furgone bianco, due uomini accanto e le sue urla. Quando si è risvegliata, poi, era distesa in un campo, vicino a un benzinaio, da sola e disorientata, e con i capelli tagliati.

Giulia Soponariu parla di un trauma vissuto in infanzia: shock al Grande Fratello

“Mi ricordo solo che mi sono svegliata e avevo meno capelli, in un benzinaio in un campo abbandonato. E mi hanno buttata a sacco di patate“, ha detto. Per fortuna, dopo ore di angoscia, è stata ritrovata grazie all’intervento dei militari e perfino di un elicottero. La notizia finì sui giornali con il titolo “Bambina romena rapita, ritrovata dopo qualche ora” , e per proteggerla fu usato il nome fittizio “Viola”. Crescendo, Giulia ha raccontato che la madre cercò di farle credere che fosse stato solo un brutto sogno, così da non provocarle un trauma.

Nonostante ciò, a undici anni, aveva terrore di dormire da sola e, quando provava a confidarsi con amici o insegnanti, molti non le credevano. Solo quando ha ritrovato l’articolo di giornale ha potuto finalmente “avere giustizia”. “Ringrazio Dio che mi è successo da piccola perché non ho portato con me tutto quel peso. Ma con mia madre non riesco ancora a parlarne“, ha concluso infine la concorrente del Grande Fratello.