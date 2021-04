Rapimento John Paul Getty III, la storia vera/ Orecchio mozzato e poi il riscatto

Storia vera del rapimento di John Paul Getty III

John Paul Getty III, la vera storia del rapimento del ragazzaccio di buona famiglia raccontata nel film “Tutti i soldi del mondo” in onda su Rai3. Una storia vera quella messa in scena nel film diretto da Ridley Scott. John Paul era il classico ragazzo di buona famiglia: frequentava la prestigiosa St. George’s British International School, ma viene espulso per il suo comportamento e per la sua passione per le droghe. A Roma, città dove decide di trasferirsi, frequenta Campo de’ Fiori e Trastevere e non disegna di posare anche per servizi fotografici per riviste erotiche.

VERSO GLI OSCAR/ Sound of Metal, le sorprese di un film capace di sfruttare il suono

Il classico bello e dannato, ma qualcosa improvvisamente sconvolte la sua vita e quella della sua famiglia. E’ il 10 luglio del 1973 quando a soli sedici anni John Paul viene rapito a Roma dopo aver trascorso una serata in compagnia di Andy Warhol, Roman Polanski e i coniugi Jagger. Il giovane viene avvicinato da un’automobile dove sale a bordo inconsapevole di finire nelle mani di criminali legati ad un clan affiliato alla ‘ndrangheta. Il seducesse viene bendato e legato e nascosto in una grotta in un paesino non lontano da Catanzaro.

Tutti i soldi del mondo/ Video, su Rai 3 il film con Charlie e Christopher Plummer

John Paul Getty III rapimento: il taglio dell’orecchio

L’obiettivo dei criminali era quella di richiedere un riscatto di 17 milioni di dollari inconsapevoli dell’avidità dei genitori di John Paul Getty III che inizialmente credevano fosse uno scherzo. Successivamente i criminali inviano una lettera di minacce ai suoi familiari rendendoli partecipi della volontà di tagliargli un dito, ma anche in questa occasione la risposta della famiglia non è positiva. Il rapimento di John Paul dura per ben cinque mesi durante i quali gli viene anche tagliato un orecchio che fu poi inviato in una busta alla redazione del quotidiano Il Messaggero.

Io sono vendetta/ Video, su Italia 1 il film con John Travolta (oggi, 1° aprile)

All’interno della busta, oltre all’orecchio tagliato, i criminali avevano allegato una lettera in cui minacciavano di voler uccidere il ragazzo se non fosse stato pagato il riscatto. I Getty a questo punto cedono ai criminali e decidono di pagare il riscatto, prima però vogliono la certezza assoluta che il giovane sia ancora vivo. 800 mila dollari è il riscatto pagato dal padre di John Paul che fu liberato il 17 dicembre del 1973. Nel 2011 John Paul Getty III è morto a causa di una overdose di droghe.



© RIPRODUZIONE RISERVATA