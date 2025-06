All’alba di oggi, martedì 3 giugno 2025, si è verificata una rapina in provincia di Milano, presso un centro logistico. Secondo quanto riportato dai principali quotidiani online, l’episodio è avvenuto precisamente nel centro logistico di Lacchiarella. Ad entrare in azione sarebbe stato un gruppo super organizzato, come si suol dire in questi casi, “di professionisti”. Dalle prime risultanze delle indagini, sarebbero stati sei i criminali che hanno preso di mira un deposito di camion, dopo aver sbarrato la strada dando fuoco ad alcuni mezzi e spargendo chiodi sull’asfalto: un tipico modus operandi nelle rapine di questo tipo.

Il fatto si è verificato quando era ancora buio, poco dopo le ore 3:00, nella notte tra lunedì 2 e martedì 3 giugno 2025. Secondo quanto riferito dagli inquirenti, il gruppo di malviventi sarebbe riuscito a impossessarsi di due camion, il cui contenuto è al momento non identificato. Potrebbe trattarsi di dispositivi elettronici – come cellulari o computer costosi – oppure di altri prodotti facilmente smerciabili, in grado di fruttare svariate migliaia di euro se rivenduti sul mercato. Sono comunque in corso tutti gli accertamenti per capire cosa sia stato rubato. Nel frattempo, si sta cercando di risalire agli autori del colpo, che si sono dati alla fuga, lasciandosi alle spalle quattro feriti.

RAPINA A CENTRO LOGISTICO MILANO: COSA HANNO RUBATO?

Non è ancora chiaro se si tratti di persone presenti nel centro logistico al momento dell’assalto oppure di carabinieri intervenuti subito dopo. Sul luogo dell’agguato sono giunti anche gli uomini del 118, che hanno prestato soccorso alle persone coinvolte, tutte comunque non in gravi condizioni.

Nel corso della giornata sono attese novità per capire se i banditi siano stati identificati o eventualmente fermati, oppure se siano emersi nuovi elementi utili alle indagini. Nella maggior parte dei casi, infatti, gli autori di queste rapine riescono a restare a lungo in libertà: vediamo cosa succederà.

