Rapina all’Eurospin di Cormano/ Malvivente spara e colpisce bimba di 5 anni

Una rapina a mano armata si è consumata nella giornata di ieri a Cormano, nell’hinterland milanese, ed ha vista coinvolta anche una bambina di 5 anni. Il malvivente non si è infatti fatto scrupoli ad aprire il fuoco all’interno di un supermercato, ferendo appunto la piccola, fortunatamente non in maniera grave, al polpaccio. L’episodio, come riferisce l’edizione online dell’agenzia Ansa, si è verificato nel pomeriggio di ieri, presso lo store Eurospin di Cormano: il bandito con il volto in parte coperto, ha prima assaltato il piccolo supermarket rapinando una delle casse (bottino totale, circa 1.000 euro), per poi sparare dopo che una guardia giurata ha tentato di sbarrargli la strada verso l’uscita. Appena visto il vigilante non ha esitato un attimo ad estrarre l’arma, sparando un paio di colpi a terra che hanno colpito la bimba di cui sopra, ma anche la stessa guardia giurata, fortunatamente presa all’anca solo di striscio.



Il tutto dinanzi a decine di clienti che hanno assistito sotto choc a quanto stava accadendo mentre stavano facendo la spesa. Subito dopo la rapina il bandito è salito su un’auto e si è messo in fuga verso Bollate, mentre presso l’Eurospin si sono recati i soccorsi, che hanno appunto accertato le condizioni non gravi dei due feriti, anche se la bambina dovrà essere operata questa mattina per rimuovere alcuni frammenti di proiettile conficcatisi nel polpaccio. Nel contempo è scattata l’indagine da parte dei carabinieri di Sesto San Giovanni e Cormano, e poco dopo le ore 17:00 il rapinatore senza scrupoli è stato arrestato: si tratta di un italiano di 64 anni, trovato in un bar di Novate Milanese, mentre aveva in tasca ancora la pistola utilizzata per la rapina e la refurtiva. L’uomo si trova al momento in carcere, in attesa della convalida del fermo e di un eventuale processo a suo carico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA