RAPINA AUTOGRILL E MUORE INVESTITO IN AUTOSTRADA/ 69 anni, tentava la fuga ma…

Uomo rapina Autogrill e poi muore investito in Autostrada mentre cerca di attraversarla a piedi. E’ quanto accaduto ieri sera sull’A3 Napoli-Salerno intorno alle ore 22:30, quando il rapinatore, di 69 anni, è stato centrato di netto da un automobilista che proprio in quel momento stava tornando a casa da lavoro. Come riportato da Salerno Today, la vittima aveva appena messo a segno una rapina presso l’Autogrill Alfaterna Ovest, situato all’altezza di Nocera Superiore al km 40 dell’autostrada. Insieme a lui un altro complice, che è stato invece arrestato ed è attualmente in stato di fermo su disposizione della Procura di Nocera Inferiore. Non era la prima volta che il 69enne si rendeva protagonista di colpi simili: l’uomo aveva già dei precedenti e anni fa aveva compiuto una rapina in un supermercato di Nocera Inferiore.

RAPINA AUTOGRILL E MUORE INVESTITO IN AUTOSTRADA

Non è ancora chiaro se i due rapinatori abbiano utilizzato o meno delle armi da fuoco o di altro tipo per convincere i dipendenti dell’autogrill a consegnare loro una somma di denaro. Fatto sta che i due, una volta uscita dal locale, hanno pensato di attraversare l’autostrada per portarsi sul lato opposto e poi darsi alla fuga. Tale scelta si è rivelata fatale per il 69enne, originario di Pagani: l’uomo alla guida, a causa dell’oscurità, non ha fatto neanche in tempo ad accorgersi della figura che stava sopraggiungendo sulla carreggiata. Il complice, anche lui con precedenti specifici, è stato trovato tra Pagani e Angri. Per l’Autogrill Alfaterna Ovest non è la prima rapina: l’ultima era avvenuta lo scorso marzo. Nei prossimi giorni il complice del rapinatore morto sarà sentito dal gip per la convalida dell’arresto.

