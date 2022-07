Rapina durante Messa in diretta streaming/ Video choc: pistola puntata al prete

Triste e anche curiosa vicenda accaduta al vescovo e pastore Lamor Whitehead: mentre stava celebrando messa in diretta streaming ha subito un furto di circa un milione di dollari in gioielli. L’uomo di Chiesa stava celebrando Messa, domenica mattina, presso una chiesa a Canarsie, in quel di Brooklyn, New York: ad un certo punto, durante la diretta video streaming, alcuni uomini armati hanno fatto irruzione portando via i preziosi dall’esagerato valore. Whitehead, fondatore dell’associazione cristiana “Leaders of Tomorrow International Churches”, è noto per la sua ostentazione di oggetti di lusso, e oltre ai gioielli e ai preziosi è sempre stato amante di orologi e di automobili.

Forse per via della sua fama i malviventi sono andati a colpo sicuro e in un estratto di una diretta video (che trovate qui sotto), poi rimosso dai canali ufficiali, si nota un delinquente puntare una pistola contro il pastore durante il sermone, con i fedeli che sono rimasti ovviamente di stucco. Ad un certo punto si sente lo stesso vescovo ripetere “Va bene, va bene, va bene“, mentre alza le mani e si accovaccia a terra. Stando a quanto fatto sapere in seguito da Whitehead, altri uomini armato si erano posizionati all’ingresso della sala con delle pistole puntate nei confronti dei diaconi.

PASTORE LAMOR WHITEHEAD RAPINATO IN DIRETTA TV: L’APPELLO SUI SOCIAL

I ladri hanno intimato al pastore e a sua moglie di togliersi i gioielli, e sarebbero poi fuggiti con il bottino: inizialmente a piedi poi sarebbero saliti su una Mercedes di colore bianca diretta verso est su Avenue D, stando al resoconto della polizia di New York.

In seguito Lamor Whitehead ha pubblicato un post su Instagram in cui si è rivolto così a coloro che l’hanno derubato: “La mia chiesa è traumatizzata. C’erano donne e bambini. Quando sono sceso, uno (dei rapinatori) è andato da mia moglie e le ha preso tutti i gioielli, e aveva la pistola davanti al viso del mio bambino di 8 mesi”. Il giorno dopo il religioso ha promosso 50mila dollari in contanti di ricompensa a chiunque potesse fornire informazioni utili alla cattura dei rapinatori. Qui il video di quanto accaduto

