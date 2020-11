Rapina in banca a Milano: banditi scappati da tombini/ Ostaggi indenni

Rapina in banca a Milano questa mattina, martedì 3 novembre 2020: grande paura all’agenzia del Credit Agricole di via Stoppani, angolo Piazza Ascoli. Come riportato da numerose testate, due o più rapinatori – il numero è ancora da chiarire – hanno preso d’assalto la filiale ed hanno aggredito due persone presenti all’interno, ovvero il direttore e uno dei dipendenti. Come riporta il Corriere della Sera, i dipendenti della banca sono stati presi in ostaggio e sul posto è arrivata immediatamente la polizia: le forze dell’ordine hanno circondato la filiale del Credit Agricole e hanno bloccato il traffico nella piazza. Ma i banditi sono riusciti a scappare attraverso le condotte fognarie: è iniziata subito la caccia all’uomo, sul posto anche la Polizia scientifica.

RAPINA BANCA MILANO: LE PAROLE DEL TESTIMONE

Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore sulla rapina in banca a Milano, queste le parole del direttore della filiale riportate da Milano Today: «Eravamo presenti io e altre due dipendenti quando all’improvviso i rapinatori sono sbucati dal pavimento. Una dipendente è riuscita a scappare, mentre io e l’altra siamo rimasti. Hanno svaligiato diversi cassetti e poi sono fuggiti da dove erano arrivati». Intervenuta a Storie Italiane, la giornalista del Tg1 Roberta Ferrari ha evidenziato: «Impossibile raggiungere l’area in alcun modo, si sta cercando di trovare conferma sul numero dei rapinatori, perché non si tratta di un singolo malvivente ma di un gruppo di rapinatori». Infine le parole della criminologa Roberta Bruzzone: «Non sono moltissimi in grado di fare una rapina con queste modalità, penso che la Polizia abbia già qualche nome in testa».



