Rapina in gioielleria a Venezia: passamontagna e kalashnikov/ Video, panico al centro commerciale

Momenti di puro terrore mercoledì sera presso il centro commerciale Valcenter di Marcon, in provincia di Venezia: dei ladri con passamontagna e mitragliatrice Kalashnikov, hanno fatto irruzione nella gioielleria del centro, prendendo in ostaggio e una commessa e rapinando lo store. L’episodio si è verificato attorno alle ore 19:00 di ieri sera ed è stato documentato da alcuni scatti pubblicati online sui social. Un episodio che fortunatamente non ha provocato alcun ferito ne tanto meno vittime ma che sorprende per la sua determinazione, essendosi verificata la rapina quando il centro commerciale era ancora piuttosto affollato.

Moltissimi clienti sono scappati e hanno cercato di trovare riparo ma, come detto sopra, nessuno si è fatto male. Quando i banditi hanno fatto irruzione nel negozio, al suo interno vi erano due commesse che sono state minacciate. Il commando, composto da quattro persone, ha quindi agito con freddezza, immobilizzando una delle dipendenti che in quel momento si trovava all’esterno della gioielleria, trascinandola all’interno, come si legge su RaiNews, e costringendola ad aprire la cassaforte.

RAPINA IN GIOIELLERIA A VENEZIA: “CI HANNO URLATO DI SCAPPARE”

A quel punto i rapinatori hanno portato via quanti più gioielli possibile, anche merce esposta, per poi fuggire. Il personale di vigilanza aveva intanto fatto evacuare il centro commerciale, facendo uscire tutti i clienti da ogni negozio e dall’ipermercato, e nessuno è rimasto ferito. “Ci hanno urlato che c’era una rapina in corso e di scappare”, ha raccontato una testimone, come si legge su TgCom24.it, e si sono anche registrate delle scene di panico quando i clienti si lanciavano verso l’uscita del negozio, soprattutto coloro che avevano con se dei bambini.

Il commando sarebbe fuggito a bordo di una Panda rossa che è stata poi ritrovata abbandonata poco distante dal luogo della rapina, e molto probabilmente risulterà essere rubata. Non è chiaro a quanto ammonti il bottino, forse centinaia di migliaia di euro, ma in ogni caso i carabinieri hanno fatto partire le indagini e stanno visionando i filmati delle telecamere di sicurezza presenti all’interno del centro commerciale.













