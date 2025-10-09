Mattia e Flaminia hanno fatto una rapina nella casa del Grande Fratello e sono tornati nel tugurio con due cestiti pieni di cibo.

Nelle scorse ore al Grande Fratello c’è stata una ‘rapina’, dopo aver cucinato Donatella stava preparando i piatti per tutti ed è stato in quel momento che i concorrenti hanno dovuto fare i conti con l’arrivo di due ‘ladri’. Loro non hanno potuto fare altro che restare a guardare perché poco prima era scattato il freeze. Direttamente dal tugurio sono arrivati Mattia e Flaminia con uno scopo ben preciso, rubare tutto il cibo che riuscivano a prendere nel tempo che avevano a disposizione.

Quando sono entrati nella casa più spiata dagli italiani Mattia e Flaminia erano bendati e avevano dei cestiti di vimini che servivano a contenere il cibo rubato, il Grande Fratello ha concesso loro tre secondi per effettuare la rapina. I concorrenti erano bloccati ma non hanno potuto fare a meno di lamentarsi ed esprimere il loro fastidio nel vedere che portavano via il loro cibo dalla cucina.

Furto di cibo nella casa del Grande Fratello, Mattia e Flaminia sono tornati nel tugurio con un bel bottino

I ‘ladri’ non hanno trattenuto le risate durante il loro furto e prima di andare via hanno ringraziato i loro compagni di avventura, dopodiché sono tornati nel tugurio. Quando hanno lasciato la casa i concorrenti sono stati sbloccati ma a quel punto non hanno potuto fare nulla per evitare che portassero via gli alimenti.

Finito il freeez i gieffini hanno subito iniziato a protestare perché non hanno affatto gradito il furto subito da chi attualmente sta vivendo nel tugurio del Grande Fratello. Ci saranno altri siparietti tra di loro? È probabile che i telespettatori assisteranno ad altri ‘dispetti’ nella casa più spiata d’Italia, non ci resta quindi che attendere per scoprire cosa succederà.

