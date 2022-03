Rapinati sulla Ferrari in centro Milano/ Ladro ruba orologio Patek Philippe poi spara

Una rapina “spettacolare” quella realizzata nella giornata di ieri, in quel di Milano: una coppia, a bordo di una Ferrari, è stata raggiunta da due banditi, che dopo un colpo di pistola se la sono dati alla macchina con un bel bottino, un pregiatissimo Patek Philippe. Come riferisce il Corriere della Sera, erano da poco passate le ore 19:00, quando in via San Marco, in pieno quartiere Brera di Milano, una coppia di origini peruviane è stata raggiunta da due malviventi; stavano parcheggiando la loro Ferrari nell’autosilo locale, quando ad attenderli vi era un uomo con il volto coperto dal casco e una pistola in mano.

«Non lei, lui, il suo orologio», ha intimato il delinquente, per poi sparare un colpo in aria di avvertimento, per spaventare i due. «L’orologio non si vedeva, era coperto dalla manica del cappotto. Come faceva a saperlo?», si è domandata poco dopo la donna, ripresasi dallo spavento. Non è da escludere che i due delinquenti abbiano notato il prezioso orologio poco prima, affiancando la coppia sulla Ferrari magari ferma a qualche semaforo.

RAPINA A MILANO IN FERRARI: NON E’ CHIARO SE LA PISTOLA FOSSE A SALVE

Di conseguenza i due sono stati seguiti e una volta che sono giunti a destinazione sono stati aggrediti. Fatto sta che l’uomo ha consegnato il suo prezioso dal valore di circa undici mila euro, e subito dopo il rapinatore è fuggito, dandosi alla macchia, sparando appunto il colpo di pistola prima di allontanarsi, “invitandoli” a non seguirlo.

Sul posto sono intervenuti subito dopo i carabinieri del nucleo radiomobile e della stazione Moscova che hanno accompagnato la coppia in caserma per raccogliere la loro denuncia, e all’ingresso dell’autosilo di San Marco, sulla rampa di ingresso e uscita, non è stato trovato nessun bossolo, che comunque potrebbe essere caduto in una delle grate. Di conseguenza non è chiaro se a sparare sia stata una pistola caricata con proiettili veri o semplicemente una scacciacani.

