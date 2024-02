Rapisce il figlio, poi si schianta contro un camper/ Bimbo sfonda il parabrezza: vivo per miracolo

Nella mattinata di oggi in Alto Adige un uomo di 33 anni, di origine marocchina e residente in Germania, ha rapito suo figlio di 2 anni durante una visita concordata con l’ex moglie in presenza dell’assistente sociale. La folla fuga verso il territorio tedesco, dove era presumibilmente diretto l’uomo con il bambino e un complice, si è fermata poche decine di minuti dopo. Sulla statale della Val Pusteria, infatti, il complice dell’uomo che ha rapito il figlio si è schiantato contro un camper, distruggendo l’auto e permettendo alle forze dell’ordine di arrestarli e soccorrere il piccolo. Quest’ultimo, infatti, a causa dell’impatto ha sfondato il parabrezza, volando contro l’asfalto per alcuni metri, ma non risulta essere in pericolo di vita.

Rapisce il figlio e scappa, poi lo schianto contro il camper

Insomma, la vicenda dell’uomo che ha rapito il figlio di 2 anni poteva finire come una vera e propria tragedia. Inizialmente, le condizioni del piccolo erano apparse piuttosto gravi, con diverse ferite su tutto il corpo. Una volta ricoverato in ospedale, però, i medici hanno ridimensionato la diagnosi ed ora sembra che basterà un intervento per scongiurare danni a lungo termine. Il 33enne e il complice, invece, sono stati arrestati e portati in caserma, con le accuse di sequestro di persona, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.

La vicenda dell’uomo che ha rapito il figlio è iniziata nella mattinata di oggi, quando il 33enne dalla Germania si è recato in Alto Adige per una visita con piccolo, programmata assieme alla madre, in presenza dell’assistente sociale. Secondo gli inquirenti contro l’uomo non pende alcun divieto di avvicinamento, ma nonostante questo, una volta giunto sul luogo, è sceso di fretta dalla sua auto, ancora accesa e con il complice a bordo al volante. Entrato in casa, ha rapito il figlio e si è subito diretto all’auto, dando il via alla folle fuga. Una decina di minuti dopo, però, l’auto sulla quale viaggiavano si è schiantata contro un camper, sbalzando il piccolo, seduto sulle gambe del padre, senza cintura, fuori dal parabrezza e ferendo lievemente i due uomini.











