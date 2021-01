Rapper fratellì arrestato/ Algero Corretini ha massacrato la fidanzata con una mazza

E’ stato arrestato il rapper romano conosciuto come “fratellì”. Le accuse nei suoi confronti sono gravissime in quanto lo stesso cantante, al secolo Algero Correttini, è finito dietro lo sbarre per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e detenzione di sostanze stupefacenti. Come riferito da numeroso quotidiani online, a cominciare dal sito de Le Iene, “fratellì” avrebbe picchiato la sua fidanzata con una mazza, e la stessa, insanguinata, avrebbe chiamato la madre che poi a sua volta ha allertato i soccorsi.

Stando a quanto riferito dal medico, la compagna del rapper 1727Wrldstar (il suo nome d’arte), avrebbe riportato diverse costole fratturate, un trauma cranico e un timpano perforato, con l’aggiunta di ferite al volto e al corpo guaribili nel giro di 30 giorni. Lesioni gravissime quindi, che hanno ovviamente spinto le forze dell’ordine ad arrestare il cantante e influencer dopo la denuncia della compagna Giorgia.

RAPPER ‘FRATELLÌ’ ARRESTATO: IL FAMOSO VIDEO DELL’INCIDENTE

L’arresto sarebbe avvenuto nella giornata di sabato scorso, 23 gennaio, dopo la segnalazione della ragazza; l’aggressione, invece, sarebbe avvenuta la sera prima, venerdì 22 gennaio, dopo che i due stavano litigando per motivi futili. Sembra che la ragazza fosse riuscita a scappare di casa senza vestiti, per poi essere raggiunta da fratellì che l’ha quindi continuata a picchiare ferendola in maniera grave. Una volta che i carabinieri si sono recati presso l’abitazione di Algero Corretini per l’arresto, hanno trovato della droga, sostanze anabolizzanti e il timbro di un medico utilizzato per falsificare delle ricette da ritirare poi in farmacia. Di conseguenza nei suoi confronti c’è anche l’accusa di ricettazione di un timbro medico. 1727Wrldstar aveva raggiunto un incredibile popolarità la scorsa estate dopo aver pubblicato un video con la propria auto in cui, dopo un testa coda, sbatteva contro un muretto di cinta di un’abitazione, provocando un grave danno al suo stesso veicolo. Sceso dalla macchina per constatare il danno aveva spiegato “Ho preso il muro fratellì, ho sfonnato tutto fratellì. E sì fratellì ho preso il muro, oggi doveva annà così”. In quel caso aveva subito il ritiro della patente.



