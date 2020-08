Rapper lanciano sedie e tavolo dall’hotel a Gallipoli/ Mambolosco e Nardi denunciati

Una notte movimentata per due noti rapper a Gallipoli che hanno disturbato la quiete nella struttura ricettiva pugliese nella notte tra il 6 e il 7 agosto. Mambolosco e Nardi, due giovanissimi cantanti rap che contano sui social migliaia di follower, la scorsa notte sono stati denunciati per il disturbo della quiete pubblica. Di conseguenza il questore di Lecce ha predisposto il Daspo, il divieto di tornare in quella località, per ben tre anni. I due rapper si trovavano nel Salento in occasione dell tour musicale in alcuni dei locali più rinomati della riviera salentina. Mambolosco e Nardi, una volta terminato l’evento, come riportato anche da Repubblica e varie testate locali, hanno fatto rientro nell’albergo situato a Gallipoli, per trascorrere la notte. Una volta rientrati hanno iniziato a muoversi per l’hotel infastidendo gli ospiti.

Caos a Gallipoli, Mambolosco e Nardi denunciati

Il tutto alle 4.30 di notte quando i due hanno iniziato a recare grande disturbo agli ospiti che logicamente dormivano. Grida, canti ad alta voce oltre a bussare alle porte degli ospiti. Per completare “l’opera” hanno spostato alcuni oggetti posizionati nella struttura oltre a lanciare due sedie ed un tavolino in ferro dalla finestra. Il titolare ha chiamato le forze dell’ordine, che, una volta arrivati sul posto, hanno identificato gli autori del reato, dopodiché hanno fatto una perquisizione delle camere trovandovi anche 4 grammi di marijuana. Mambolosco, attraverso il suo profilo Instagram, ha commentato la triste vicenda con le seguenti parole: “Siete stati caldissimi a Gallipoli, ieri anche a Porto Cesareo, io amo la Puglia, anche io sono pugliese”. Per poi aggiungere: “Triste storia oggi, mi hanno pullappato i cops mi hanno fatto un articolo di cui non ce ne frega niente, e poi hanno dato a me a Nardi un foglio di via per tre anni. Ma tanto noi torneremo e faremo ricorso”.



