Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la 36esima puntata del Grande Fratello e come al solito i colpi di scena non sono mancati, tra le varie cose è nata anche una certa tensione tra Chiara Cainelli e MariaVittoria Minghetti. Il motivo? Le due si sono immediatamente allontanate dopo che la fidanzata di Tommaso ha deciso di nominare la sua compagna di avventura. Alla fidanzata di Alfonso D’Apice non è affatto piaciuto il comportamento della gieffina, infatti l’ha criticata duramente mentre era con Shaila in camera da letto.

Striscia la Notizia smaschera il Grande Fratello? La verità su Helena Prestes/ "Ripescaggi e pessimi esempi"

Anche MariaVittoria Minghetti si è lasciata andare ad un lungo sfogo contro Chiara Cainelli dopo la diretta di ieri sera con alcuni suoi compagni di avventura. Alla dottoressa ha dato molto fastidio il fatto che la gieffina si sia rifiutata di avere un confronto con lei, non sopporta nemmeno il fatto che la accusa di non essere sincera e di dire solo a Tommaso ciò che pensa davvero. Lei ci ha tenuto a precisare che quando sono sotto il piumone parlano di tutto, tranne che della casa.

Jessica Morlacchi critica Lorenzo al GF: "Urla e non sa quando stare zitto"/ "Non doveva dire m*rda a Shaila"

Il rifiuto di Chiara Cainelli infastidisce MariaVittoria Minghetti: la gieffina sbotta dopo la puntata

Durante il suo sfogo MariaVittoria Minghetti ci ha tenuto più volte a precisare che la motivazione che ha dato quando ha nominato Chiara per lei era un gioco, semplicemente non voleva nominare né Zeudi né Shaila ma nemmeno Federico perché ad oggi si sente più vicina a lui che alla Cainelli. È venuto fuori anche il fatto che la dottoressa sia gelosa di Chiara, lei però ha subito smentito e ha detto al fidanzato che le dispiace che passi il messaggio che vuole impedirgli di farsi toccare.

Mattia Fumagalli ‘punge’ Chiara Cainelli sul lavoro da cubista, lei: “Ci ho mangiato per anni!”/ “Ora parli…”

Giglio ha consigliato a MariaVittoria Minghetti di parlare direttamente con Chiara Cainelli per alleviare la tensione nata tra loro, lei però non è sembrata intenzionata a farlo perché dopo che la gieffina si è riufiutata di parlare non vuole elemosinare la sua attenzione. Quando Luca ha provato a mettersi nei panni di Chiara la dottoressa ha ribadito che durante la nomination la sua scelta era tra lei e Zeudi ma dopo il confronto dell’ex Miss Italia con il padre non se l’è sentita di nominarla. Ci sarà presto un confronto tra le due gieffine? Non ci resta che attendere per scoprire che piega prenderà il loro rapporto al Grande Fratello