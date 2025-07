Il rapporto della SIAE mostra la crescita e il valore di eventi, come concerti e gare sportive, che aiutano un settore chiave come il turismo

Appena archiviato il 21esimo rapporto annuale di Federculture 2025 (in sintesi: l’anno scorso il turismo culturale ha consolidato la ripresa del settore turistico italiano, superando in molti casi i livelli pre-pandemici, un trend positivo che ha caratterizzato l’andamento della fruizione di intrattenimento culturale e ricreativo), il nuovo rapporto SIAE (la Società italiana autori ed editori che nel 2024 ha celebrato i cento anni dalle prime rilevazioni sistematiche sullo spettacolo in Italia) conferma adesso l’ottima performance dell’intero e segmentato comparto segnata nel 2024.

Un settore che incide in modo spesso determinante nel valore dell’industria del turismo, che in Italia arriva a sfiorare il 14% del Pil: si parla di turismo culturale, ma non si intende solo il viaggiatore che si muove per visitare siti o musei, ma anche chi lo fa per seguire eventi sportivi, rassegne cinematografiche, concerti e via dicendo.

I dati. I numeri parlano chiaro: nel 2024 oltre 3,3 milioni di eventi (+6,15% rispetto al 2023), 253,5 milioni di spettatori (+2,25%) e una spesa superiore a 4 miliardi di euro (+1,94%). I concerti trainano l’economia dello spettacolo, ma imprevedibilmente è il teatro a registrare l’incremento di pubblico più alto. Tuttavia, il pubblico medio per spettacolo si è ridotto (75,2 spettatori, -3,7%), segnale di un sistema che privilegia eventi di scala più contenuta e diffusa, a scapito delle iniziative di massa.

I generi. L’offerta resta fortemente concentrata nel settore cinematografico, che rappresenta l’81% degli spettacoli totali (2,7 milioni), ma raccoglie solo il 29% del pubblico e il 13% della spesa. All’opposto, lo sport, con appena il 2% degli eventi, attrae il 15% degli spettatori (38,1 milioni) e genera il 21% della spesa. Ma è la musica dal vivo a trainare l’intero sistema economico: i concerti rappresentano il 2% degli eventi, ma coinvolgono 29 milioni di spettatori (11% del totale) e producono il 25% della spesa, primo settore in assoluto.

La musica dal vivo si conferma protagonista assoluta della scena culturale italiana nel 2024. I concerti hanno registrato una crescita significativa su tutti i fronti: 65.515 spettacoli (+6,3% rispetto al 2023), 29 milioni di spettatori (+2,9%) e una spesa complessiva record di 989,3 milioni di euro (+1,4%). Le regioni con i maggiori numeri di spettacoli sono: Lombardia: 18% degli spettacoli (oltre 7.100 concerti), Emilia-Romagna: 12%, Piemonte: 9%, Lazio: 8%, ma con la spesa media più alta (42.900 euro per spettacolo).

Nel dettaglio, i concerti pop-rock raccolgono l’83% del pubblico, ma crescono anche generi come il jazz (+18,6%) e la musica classica, che si distingue per una distribuzione stagionale più uniforme. Il teatro si conferma un pilastro importante: registra un +4,5% di spettacoli e l’incremento di pubblico più alto del macrosettore (+7,2% e 28,3 milioni di presenze), mentre discoteche e sale da ballo, con il 6% dell’offerta, attirano il 13% degli spettatori.

I territori. La Lombardia guida la classifica regionale con 620.000 eventi (18% del totale nazionale), 53,6 milioni di spettatori (21%) e 1 miliardo di euro di spesa (oltre il 25%). Seguono Lazio, Veneto ed Emilia-Romagna, che insieme rappresentano quasi il 60% della spesa complessiva. Tuttavia, emergono segnali positivi anche da aree meno centrali. In termini di crescita percentuale di spettacoli, si distinguono il Friuli-Venezia Giulia (+9,5%), l’Abruzzo (+10,4%) e la Basilicata (+7,5%).

Per aumento di partecipazione svettano Molise (+10,1%), Abruzzo (+7,8%) e Valle d’Aosta (+5,9%). Il Nord-Est mostra le performance migliori (+9% eventi, +4,5% pubblico), mentre il Centro Italia, pur crescendo nell’offerta (+7,9%), registra un aumento più contenuto della partecipazione (+1,3%). Si consolida la destagionalizzazione con eventi diffusi durante tutto l’anno, anche in settori stagionali come la musica leggera, i festival o i parchi divertimento.

Lo sport. Il 2024 è stato un anno di forte vitalità per lo sport in Italia: si sono svolti 80.303 eventi, (+4,9% sul 2023), con una partecipazione complessiva di 38,1 milioni di spettatori (+3,7%). La spesa totale del pubblico ha superato gli 829 milioni di euro (+0,3%), con una spesa media per spettatore pari a 21,77 euro. Il calcio rappresenta l’82% degli eventi, il 76% del pubblico e il 73% della spesa complessiva.

Accanto al calcio emergono con forza gli sport individuali (+47,5% di eventi), che hanno raggiunto 2,7 milioni di spettatori e 140,3 milioni di euro di spesa (+51,1%). Il tennis e il motorsport trainano il comparto, con la spesa media più alta per spettatore: 51,73 euro, oltre il doppio della media nazionale. Anche gli altri sport di squadra (basket, volley, rugby) mostrano segnali positivi: pur con un calo dell’1% nel numero di eventi, aumentano sia gli spettatori (+11,7%) che la spesa (+13,5%).

La Lombardia si conferma locomotiva dello sport italiano: prima per numero di eventi, spettatori e spesa. Segue il Lazio, che primeggia per affluenza media agli eventi. Al Sud, nonostante minori volumi, il calcio rappresenta fino al 99% della spesa sportiva in regioni come Calabria e Campania.

