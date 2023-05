Rapporto Sussidiarietà/ Bari città a forte vocazione solidale con 24.100 volontari

Con circa 24.100 volontari, Bari si conferma una città a forte vocazione solidale: svolgono attività benefiche quasi 9 su 100 fra le persone con più di 14 anni. É quanto emerge dalla presentazione nel capoluogo pugliese del Rapporto “Sussidiarietà e… sviluppo sociale”, realizzato dalla Fondazione per la Sussidiarietà, in collaborazione con Istat.

Due terzi dei volontari baresi operano in organizzazioni, mentre un terzo in modo diretto. I volontari sono divisi equamente fra uomini (51%) e donne (49%). La fascia di età con maggiore presenza è fra 45 a 64 anni. Due terzi dei volontari hanno un diploma di scuola superiore o la laurea. Fra le persone in buone condizioni economiche quasi una su quattro fa volontariato, ma l’impegno è forte anche fra chi ha una situazione più modesta (10%). Il 14% di chi ha un lavoro fa volontariato; il 10% fra disoccupati, pensionati e casalinghe.

Il Rapporto rivela che la sussidiarietà, intesa come partecipazione ad attività collettive, sociali e politiche, contribuisce a migliorare la qualità della vita, facilita la ricerca di un lavoro e riduce il rischio di povertà. La partecipazione a programmi di formazione continua favorisce l’inserimento nel mondo del lavoro, a tutte le età (0,7 su una scala da 0 a 1).

A livello nazionale il non profit dà un contributo vitale all’Italia: il valore della produzione ha raggiunto nel 2022 gli 84 miliardi di euro (+5% rispetto al 2020).

All’incontro, oggi alle 16 nell’Aula Magna del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari Aldo Morointervengono Grazia Paola Nicchia, Prorettore Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Giorgio Vittadini, Presidente della Fondazione per la Sussidiarietà, Antonio Decaro, Sindaco di Bari, Presidente ANCI, Antonietta Curci, Docente di Psicologia generale, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Sergio Fontana, Presidente Confindustria Puglia, Manlio Guadagnuolo, Commissario straordinario del Governo della Zona Economica Speciale Adriatica, Davide Neve, CEO e Founder Aulab, Vincenzo Papa, Presidente CONSIS, Alberto Sinigallia, Presidente Fondazione Progetto Arca Onlus. Modera Domenico Viola, Docente di Statistica, Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

“Le attività portate avanti quotidianamente dalle associazioni del privato sociale e dal mondo del volontariato a sostegno delle persone più fragili è fondamentale, tanto più in una città di media grandezza come Bari”, commenta il sindaco di Bari Antonio Decaro, “Lo abbiamo sempre saputo e ne abbiamo avuto conferma durante la pandemia e i primi lockdown, un periodo difficilissimo che non saremmo mai riusciti ad affrontare senza il sostegno, l’esperienza e la solidarietà attiva di centinaia di persone che hanno affiancato il welfare comunale in un momento oggettivamente drammatico. Ma in realtà sappiamo bene che ciò che è apparso con evidenza durante la pandemia è lo stesso impegno, la stessa volontà di donare il proprio tempo e la propria energia che ogni giorno spinge uomini e donne straordinari a mettersi al servizio del prossimo. Da sindaco ripeto spesso che poter contare sulla generosità e l’altruismo di tante persone è un fattore determinante per la tenuta della nostra comunità: senza il loro prezioso contributo l’amministrazione comunale non potrebbe mai farcela”.

“La ricerca, la prima del genere in Italia, dimostra che la presenza di un privato sociale attivo e dinamico contribuisce ad attenuare le condizioni di disagio e favorisce l’occupazione”, afferma Giorgio Vittadini, presidente della Fondazione per la Sussidiarietà, “Il terzo pilastro tra Stato e mercato, la comunità, gioca un ruolo chiave per lo sviluppo. Lo studio mostra che la sussidiarietà è il carburante nel motore del sistema socio-economico”.

“Nella mission della ZES Adriatica stiamo puntando molto anche sullo sviluppo del “fattore S”, il sociale, nell’ambito di iniziative targate ESG, finalizzate ad accrescere la consapevolezza e a facilitare il percorso di miglioramento del profilo ESG (Environment, Social & Governance) delle piccole, medie e grandi imprese interessate a investire nel territorio della ZES Adriatica. Sarà, pertanto, agevolata la più ampia diffusione di comportamenti rispettosi di tali valori, promuovendo buone prassi ambientali, sociali e di buona gestione aziendale. Premieremo, infatti, gli investimenti di quelle aziende particolarmente sensibili ai temi ESG e votate al miglioramento del proprio profilo di sostenibilità sociale”, dichiara il Commissario Straordinario del Governo della ZES Adriatica interregionale Puglia-Molise, Manlio Guadagnuolo.

“L’impegno nel sociale di cittadini e imprese non è semplicemente un’azione filantropica, ma fa bene all’economia. Infatti maggiore è il benessere sociale e la qualità della vita di una comunità, e più questo diventa attrattiva per capitali e talenti, generando un circolo virtuoso di crescita“ ha dichiarato Sergio Fontana presidente di Confindustria Puglia.

“Il primo aiuto, sempre”, afferma Alberto Sinigallia, presidente di Fondazione Progetto Arca. “è la nostra mission, che si traduce nell’aiuto concreto quotidiano offerto alle persone fragili per recuperare l’autonomia abitativa e lavorativa, e riconquistare un ruolo nella comunità. Per i senza dimora mettiamo a disposizione Unità di strada e Cucine mobili che distribuiscono pasti caldi, 242.700 nel 2022, e alle famiglie indigenti consegniamo pacchi alimentari, 18.400 nel 2022. Servizi dove l’impegno dei 440 volontari è essenziale. A Bari nell’ultimo anno i pasti distribuiti con la Cucina mobile sono oltre 9.600 e i pacchi viveri 360: azioni che partono dal bisogno primario del cibo, utili a instaurare una relazione di fiducia, che è base per la ripresa di ogni persona”.

“Aulab è la prima coding factory italiana attiva dal 2014 nel settore formazione. Nel 2016 ha lanciato l’Hackademy, la prima scuola di coding in Italia con un metodo strutturato e un corso intensivo della durata di soli 3 mesi, che ha permesso a migliaia di studenti di dare una svolta alla propria vita e trovare lavoro nelle principali aziende tech, con un tasso di placement del 95% nell’arco di 6 mesi dalla fine del corso”, ha spiegato Davide Neve, CEO e Founder Aulab.

“Consis Group ha realizzato un progetto, prima in Italia poi a livello globale, che punta a valorizzare la medicina di prossimità”, racconta Vincenzo Papa, Presidente & CEO di Consis Group, “Cerchiamo di far interagire le famiglie con i principali attori già presenti nella prossimità di dove la loro vita si svolge: casa, lavoro, sport, scuola, università, farmacia, ambulatorio, centro benessere, centri di nutrizione. Il principale obiettivo è quello di portare un cambiamento culturale nel modo di prendersi cura di sé attraverso l’introduzione della prevenzione nel lifestyle di ogni persona in nome dell’antico adagio: prevenire è meglio che curare”.

“Lo sviluppo di un territorio parte oggi dal basso”, afferma Domenico Viola, Docente di Statistica, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, “coinvolgendo tutte le realtà produttive e della società civile. La sussidiarietà, quindi, è un volano per favorire la coesione e la crescita, come dimostra la ricerca”.











