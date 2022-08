Rapporto Uomo-Natura, Meeting Rimini 2022/ Diretta video: Cattaneo Rondoni Vittadini

“E IO CHE SONO? NATURA UMANA E RAPPORTO CON LA NATURA”: INCONTRO E OSPITI DEL MEETING RIMINI 2022

L’uomo, la natura e il rapporto costitutivo: il tema è al centro, nella seconda giornata del Meeting Rimini 2022, dell’incontro delle ore 13 con l’assessore all’ambiente di Regione Lombardia Cattaneo, il poeta Rondoni e il Presidente della Fondazione Sussidiarietà Giorgio Vittadini. Dal titolo “E io che sono? Natura umana e rapporto con la natura”, l’incontro situato in Sala Neri Generali della Fiera Nuova di Rimini avrà inizio alle ore 13 di oggi domenica 21 agosto 2022.

Per poter partecipare in presenza qui trovate tutte le informazioni dettagliate, se invece partecipare da remoto il collegamento avrà inizio dalle ore 13 in diretta video streaming sul canale YouTube del Meeting Rimini e su RepubblicaTv. Ospiti dell’incontro sul rapporto tra uomo e natura sono dunque: Raffaele Cattaneo, Assessore all’Ambiente e Clima di Regione Lombardia; Davide Rondoni, Scrittore e poeta; Giorgio Vittadini, Presidente della Fondazione per la Sussidiarietà. Introduce Fabrizio Piccarolo, Direttore Fondazione Lombardia per l’Ambiente.

MEETING RIMINI 2022: DIRETTA VIDEO STREAMING INCONTRO SUL RAPPORTO UOMO-NATURA

L’incontro “E io che sono? Natura umana e rapporto con la natura” è frutto della collaborazione tra il Meeting Rimini 2022 e la Fondazione Lombardia per l’Ambiente, che ha curato la realizzazione del convegno. Il rapporto tra uomo e natura – negli anni delle forti difficoltà ambientali, del cambiamento climatico e degli impegni delle società per un futuro più sostenibile – è divenuto sempre più essenziale, pur rimanendo molto fragile e delicato.

Il punto di origine a cui tende l’incontro di oggi guarda proprio alla possibilità du custodire e coltivare il creato: agli ospiti e reattori verrà chiesto di argomentare come si possa svolgere questa missione costitutiva del rapporto tra uomo e ambiente, nei propri rispettivi ambiti di attività. Dalla politica all’agricoltura, dall’alimentare al sociale fino alla tensione ultima culturale. Appuntamento dunque alle ore 13 per questa seconda giornata di Meeting 2022: qui tutti gli altri incontri ed eventi della giornata di oggi 21 agosto.

