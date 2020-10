Raquel Sanchez Silva, moglie Mario Biondo/ “Sparita dopo la morte”: le contraddizioni

Raquel Sanchez Silva è considerata una delle più note e belle donne della tv spagnola. Era inviata dell’Isola dei famosi in Spagna quando fece la conoscenza di uno dei cameraman, Mario Biondo. Tra i due scoppiò un sentimento così forte che, nonostante stessero insieme da poco tempo decisero di sposarsi il 22 giugno 2012. Un amore grande, il loro, invidiatissimo in Spagna dove Raquel è molto celebre e che fece subito sognare la classica favola: il ragazzo del popolo che sposa la donna di successo, di dieci anni più grande. Quell’idillio, però, sarà destinato a durare solo un anno perchè il 30 maggio 2013 Mario viene trovato morto impiccato nella loro casa di Madrid. Per le autorità spagnole si tratta di suicidio. Da quel momento il nome di Raquel Sanchez Silva entra con forza a far parte non più della cronaca rosa ma di quella nera sebbene attorno a lei, da ormai oltre sette anni, siano numerose le ombre. “Lei è sparita dopo la sua morte, anzi si è fatta sentire per dirci che voleva vendere tutto quello che era di Mario per recuperare i soldi del funerale”, aveva raccontato Santina, mamma di Mario, in una intervista a Domenica In. Fu proprio Raquel a chiamare la famiglia del marito per annunciare la sua morte, senza però aggiungere alcun dettaglio. Ascoltata in Spagna nel corso di una audizione proprio sulla morte di Mario, Raquel si è sempre limitata a dire di non ricordare nulla.

RAQUEL SANCHEZ SILVA, MOGLIE MARIO BIONDO: COSA C’ENTRA CON LA MORTE DELL’UOMO?

Raquel Sanchez Silva non è stata indagata per la morte del marito Mario Biondo, né ascoltata come testimone eppure dalle sue parole emergono numerose contraddizioni evidenziate anche dalla famiglia del cameraman ucciso. A far alimentare i dubbi sulla morte dell’uomo anche alcune ricerche che Biondo avrebbe fatto sul suo pc associando il nome della moglie alla parola porno. Eppure proprio dai pc rimasti nella disponibilità della donna sarebbero spariti numerosi file. A parlare a Le Iene in uno dei tanti servizi realizzati è stato anche l’avvocato della famiglia Biondo che in merito alla questione dei pc ha commentato: “Mario era molto interessato al passato della moglie, quindi cercava materiale che potesse essere compromettente per lei”. Interrogata, la donna ha sempre sostenuto che la loro vita insieme era felice e che stavano cercando di avere un figlio ma sono numerose anche le contraddizioni emerse a partire dall’ora in cui avrebbe saputo della morte del marito. Contraddizioni anche in merito alle tre versioni fornite circa le presunte ragioni del folle gesto commesso da Mario: in base alla prima si sarebbe suicidato dopo aver appreso del risultato negativo del test di infertilità al quale si era sottoposto. Poi avrebbe riferito che potrebbe essere morto a seguito di un tentativo di rilassamento tramite asfissia dopo aver assunto cocaina. Nella terza versione avrebbe avanzato l’ipotesi del gioco autoerotico dagli esiti mortali dopo la visione di siti porno. Una delle sue versioni è stata categoricamente smentita dai risultati tossicologici che hanno negato l’uso di droga da parte dell’uomo. Ed a tuonare è ancora una volta mamma Santina: “Sono arrabbiata verso Raquel, oltre a non essere mai stata con noi per sapere la verità, ha sempre presentato mio figlio come la persona peggiore del mondo”.



