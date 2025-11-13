Grande Fratello, Rasha Younes critica Domenico per non aver tutelato Benedetta: "Ha pensato solo a sé stesso!"

La scelta di rimanere nella Casa del Grande Fratello nonostante l’annuncio della sua fidanzata di voler chiudere la loro relazione, ha scatenato su Domenico D’Alterio molte critiche e non solo dal pubblico a casa. Anche tra le famose mura di Cinecittà, il gieffino è finito al centro delle discussioni, a partire proprio dalla sua cara amica (almeno fino a qualche giorno fa) Benedetta Stocchi.

Simone e Rasha, dura lite al GF: "Sei vicina a Omer perché è forte"/ Lei: "Zitto che puzzi ancora di latte!"

Quest’ultima si è detta molto dispiaciuta del fatto che Domenico non abbia avuto un pensiero nei suoi confronti e non l’abbia tutelata dagli attacchi esterni, nonostante manifestasse nei suoi confronti un profondo affetto. “Io adesso tutelo me stessa in tutto e per tutto. – ha allora tuonato in giardino, durante una chiacchierata con Rasha, Flaminia e Grazia; per poi aggiungere – Sono tra delusione e nervosismo… arriverà il giorno in cui ci scorneremo…”.

Domenico D'Alterio piange per la figlia Paola al GF: "Non voglio perderla"/ "Benedetta? Sto male, non volevo"

Rasha Younes critica Domenico per il comportamento avuto con Benedetta al Grande Fratello: “Pensa solo a se stesso”

Se Benedetta Stocchi aspetta, dunque, il confronto definitivo con Domenico, Rasha Younes ha aspramente criticato il gieffino per il suo comportamento e per l’aver messo il Grande Fratello prima della sua famiglia. “Io non posso credere che il gioco vale più della vita vera, – ha dichiarato la gieffina in confessionale – le parole sì ma sono i fatti che parlano. Quando la devi difendere non lo fa e pensi all’orto tuo!” Il pensiero è proprio a Benedetta e al fatto che lui non abbia fatto nulla per tutelarla dalle accuse, anche pesanti, ricevute. “Ha pensato un po’ troppo a se stesso”, ha quindi continuato, invitando ora Benedetta a concentrarsi sul suo percorso e a non cascare più in situazioni scomode.