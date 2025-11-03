Rasha attacca Valentina: "Usi Omer per far ingelosire Domenico" Lei replica: "Cattiva e frustata", tensione alle stelle al Grande Fratello

Rasha attacca Valentina al Grande Fratello: “Usi Omer per far ingelosire Domenico”

Il triangolo formato da Domenico, Valentina e Benedetta al Grande Fratello ha acceso gli animi nella Casa ed anche gli altri inquilini oltre ai diretti interessati hanno commentato e detto la loro sui tre protagonisti soprattutto su Domenico e Valentina. Infatti per Anita, Rasha ed altre la coppia ha organizzato tutto sin da subito e nella puntata del 3 novembre 2025 hanno spiegato meglio il loro punto di vista. C’è stata un’accesa lite tra Valentina e Rasha al Grande Fratello 2025.

La prima a prendere la parola è Valentina: “Rasha, sei di una cattiveria unica. Ti sei permessa di organizzare il teatrino con Omer quindi vola basso.” “Vuoi uscire pulita ma sta facendo una figura becera” ha replicato Rasha Younes. I toni ci sono accessi ancora di più e lo scontro tra Valentina Piscopo e Rasha Younes al Grande Fratello 2025 hanno iniziato ad urlare costringendo Simona Ventura ad intervenire per chiedere ad entrambe di parlare uno alla volta e con toni più bassi. Rasha a questo punto ha provato a spiegare nonostante fosse continuamente interrotta dalla Piscopo.



Grande Fratello, è lite tra Valentina e Rasha: “Cattiva e frustata”

Lo scontro tra Valentina Piscopo e Rasha Younes al Grande Fratello è proseguito sempre più infuocato. La 32enne ha attaccato la partenopea: “Da quando sei entrata hai provocato Omer e lo cercavi…posso parlare? E cercavi anche Jonas testimoni tutti…A me di te, delle tua vita, di Domenico e di questo teatrino cosa frega? I tuoi problemi li hai messo in piazza tu. Io non ti ho mai aggiudicato ma mi sono arrabbiata perché tu per fare ingelosire Domenico hai usato Omer.” “Cattiva e frustata” ha urlato la fidanzata di Domenico D’Alterio. Subito dopo si passa allo scontro tra Valentina Piscopo e Anita Mazzotta. Nello scontro è intervenuta Sonia Bruganelli che ha lanciato un appunto a Rasha: “Non hai fatto niente per togliere Omer dalle braccia di Valentina” E tra accuse e attacchi reciproche la tensione tra le concorrenti non si è placato