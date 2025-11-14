Grande Fratello, tensione alle stelle: Rasha deride Ivana e fa esplodere il caso “Barbara”. Di chi sta parlando?

Perchè Rasha chiama Ivana col nome di “Barbara“? Questa la domanda che tutti si stanno facendo nelle ultime ore al Grande Fratello, dato che Rasha ha dato un soprannome decisamente scioccante alla coinquilina. Infatti, si è scagliata contro Ivana accusandola di essere una falsa buonista con tutti. Ecco le sue parole: “Ha fatto in modo di essere amica con tutti. Quando piange qualcuno, lei sta lì come il prezzemolo per fare il confessionale. Io la chiamo Barbara, capisci a me che vuol dire Barbara: quando una persona sta là…“.

Quello che ha impressionato i fan è la faccia “finta addolorata” di Rasha mentre imitava Ivana Castorina, la quale ha litigato anche con Domenico D’Alterio. “È una cosa che io non sopporto, dove finisce la verità e dove inizia il falso buonismo?”, continua Rasha, mentre Jonas Pepe le dà ragione. Ma a quale Barbara si riferisce? Alcuni spettatori sui social hanno ipotizzato che si trattasse proprio della famosa conduttrice, che spesso è finita nel circolo dei meme per empatizzare molto con il pubblico.

Rasha e Ivana, lite folle al Grande Fratello: la reazione del pubblico sui social

“A volte sei arrogante e presuntuosa…Fai fatica a metterti nei panni delle altre persone…”, aveva detto Rasha a Ivana. “Poi dite che Rasha non prende posizioni pure contro Barbara d’Urso…”, scrive qualcuno sui social. E ancora: “Rasha mi sta sulle balle ma su Ivana ha perfettamente ragione. P.S. non so chi sia Barbara...”. Intanto, il pubblico si aspetta che in puntata Simona Ventura dirà la sua mettendo probabilmente a confronto le due concorrenti del Grande Fratello in attesa di un chiarimento.