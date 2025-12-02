Dolce Dona entra nella Casa del Grande Fratello 2025 e scatena le gelosie di alcune concorrenti: tutti spiazzati al suo arrivo

Da quando, la scorsa settimana, è stato annunciato l’ingresso di Dolce Dona, una concorrente del Grande Fratello del Kosovo, nell’edizione italiana del reality, alcune delle donne della Casa hanno iniziato a storcere un po’ il naso. Una reazione nata dalla descrizione fatta da Mattia, Benedetta e Domenico – gli unici che hanno potuto vedere un video di Dolce – agli altri inquilini. I tre l’hanno infatti definita “la più bella della Casa”, spiazzando due concorrenti in particolare: Rasha Younes e Anita Mazzotta.

Parliamo delle due donne che, al Grande Fratello 2025, stanno vivendo delle storie d’amore – Rasha con Omer, Anita con Jonas – e che al sentir parlare della bellezza di Dolce, hanno iniziato a mostrarsi agitate e gelose, avvertendo i rispettivi ragazzi.

Dolce Dona entra nella Casa del Grande Fratello 2025: concorrenti spiazzati, ecco perché

Dolce Dona ha effettivamente fatto il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello nel corso della nuova diretta, lasciando senza parole e spiazzati i concorrenti. Donne e uomini e bocca aperta di fronte alla bellezza della gieffina – in particolare Donatella e Grazia, che l’hanno definita “un angelo” -, che entra però soltanto come ospite e resterà per qualche giorno in Italia per poi tornare nel Grande Fratello del Kosovo. Giorni che tuttavia sicuramente accenderanno nuove scintille nella Casa, a partire da Rasha e Omer, che si è mostrato molto felice per questo ingresso. Che qualche coppia entri in crisi proprio per la bella ospite?

