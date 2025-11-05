Grande Fratello, Rasha delusa da Omer dopo l’incontro con la madre: “Ha fatto un passo indietro”.

Rasha e Omer sembrano essere ai ferri corti. All’inizio i fan del Grande Fratello pensavano che tra di loro si stesse creando una bellissima intesa, ma oggi il loro rapporto non è più quello di prima. E ad accorgersene nella casa è Grazia, che si avvicina a Rasha e inizia a chiederle delucidazioni sulla questione: “Ma Omer, come ti è sembrato oggi?”, chiede alla coinquilina, e le dice che secondo lei il ragazzo ha qualcosa.

Grazia confessa a Rasha di aver notato l’atteggiamento strano di Omer, ma lei le risponde di non aver fatto troppo caso ai comportamenti del gieffino, ma di aver visto che dopo che è entrata la madre, lui si è un po’ chiuso: “Mia madre la adoro, ma che gli abbia dato tutta questa importanza mi scoccia. Non mi scende giù questa cosa. Mia madre lo avrà fatto anche per me, ma dare importanza a lui…”, spiega.

Rasha e Omer, amore finito? Cosa sta succedendo

“Da dopo la puntata lo vedo diverso. Ha fatto un passo indietro”, continua Grazia, che ha notato un allontanamento da parte di Omer. Anche Rasha è stupita, ma si mette subito sulla difensiva e dice di non vedere carattere in lui. Poi ipotizza che a frenarlo potrebbe essere stata sua madre: “Magari si è spaventato?“, si domanda nel confronto con la gieffina. “Non è che se vai avanti devi mancare di rispetto”, prosegue la ragazza, “Non mi dà stimoli”. Pare che Rasha si stia convincendo di non volere più proseguire nella conoscenza con Omer dopo la sua reazione, ma Grazia ha un’altra ipotesi: “Secondo me, c’è qualcosa che non dice“. Avrà ragione lei? Cosa nasconde Omer in questo percorso al Grande Fratello?