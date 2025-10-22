Rasha e Omer sono sempre più vicini al Grande fratello 2025 ma durante una conversazione con altri concorrenti, lei frena.

L’arrivo nella casa del Grande Fratello 2025 di Rasha ha scatenato l’entusiasmo del pubblico che ha amato la concorrente sin dal primo giorno. La vicinanza, poi, a Omer ha scatenato i sogni dei più romantici che sperano di veder la nascita di una storia d’amore tra i due. Rasha e Omer, effettivamente, trascorrono diverso tempo insieme e, anche gli altri concorrenti hanno notato il feeling che c’è tra loro. Tuttavia, durante una conversazione in giardino con Domenico, Matteo e Benedetta, Rasha ha frenato l’entusiasmo dei compagni.

“Per me, loro sono una bellissima coppia”, dice Domenico secondo cui Omer è molto attratto da Rasha ma non si lancia non conoscendo le intenzioni della ragazza. Rasha ascolta le parole del ragazzo e ammette che sta bene con Omer spiegando che, se non avesse avuto 26 anni (lei ne ha 33, ndr) lo avrebbe sicuramente guardato con occhi diversi. Poi, però, spiega perché è così frenata nel conoscere una persona sentimentalmente.

Rasha e Omer: perché lei frena al Grande Fratello 2025

Rasha che ha conquistato subito anche le attenzioni di Francesco Rana, non si sottrae alla discussione sul suo rapporto con Omer ma spiega che farebbe fatica a conoscere una persona e a vivere una storia d’amore all’interno della casa del Grande Fratello perché toglierebbe tempo e spazio alla sua esperienza. “Vivermi una persona qui, mi taglia metà della mia esperienza” – spiega. Poi aggiunge: “Mi piace quello che vedo, mi sento protetta, però non voglio rovinare nulla e non voglio rovinarmi nulla” esclama, ma conclude “Mai dire mai”.

Matteo, da parte sua, è convinto che tra i due ci sia un feeling speciale ma che entrambi hanno due caratteri duri che li portano a non ammettere ciò che provano. Alla conversazione, poi, si aggiungono anche Anita e Ivana le quali si dicono convinte che il rapporto tra Omer e Rasha non andrà oltre l’amicizia.