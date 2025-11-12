È arrivato il primo bacio tra Rasha e Omer al Grande Fratello 2025: la coppia si è poi sfogata per le nomination ricevute dalla Younes

Così come accaduto tra Jonas Pepe e Anita Mazzotta, anche per Rasha e Omer il primo bacio al Grande Fratello 2025 è scattato con l’arrivo di un messaggio aereo. Mentre sulla Casa sorvolava una dedica dei fan alla coppia, Rasha, saltata in braccio a Omer, gli ha stampato un bacio sulle labbra. Un gesto che ha lasciato tutti i presenti di stucco e che è stato accolto da molti con urla di gioia.

Un bacio che, insomma, sembra sancire il vero inizio di una storia tra i due, che da settimane sono vicinissimi senza, tuttavia, lasciarsi davvero andare. E mentre il gesto arrivato col messaggio aereo fa storcere il naso ad alcuni spettatori – soprattutto a coloro che ricordano le recentissime critiche di Rasha a Omer – i due si sono sfogati sul comportamento dei compagni di avventura che hanno fatto il loro nome durante le ultime nomination.

Rasha e Omer sbottano dopo le nomination ricevute da lei al Grande Fratello 2025: “Siamo forti insieme, vogliono spezzarci”

Omer e Rasha hanno analizzato il comportamento di coloro che hanno votato la Younes – da Ivana Castorina alla coppia Simone e Francesca fino a Jonas -, criticandone le motivazioni. “Vogliono spezzarci, vogliono mandare via Rasha per prima per spezzare poi me”, ha ammesso Omer in confessionale. Rasha, invece, ha aggiunto: “Questa cosa della ‘ship’ è normale che è scomoda, perché è normale che si diventa più forti in due.”, ha fatto notare. Poi, a Omer, ha detto: “Qualsiasi cosa nasca qua, voglio che sia cos’ vera, lo devo fare perché lo sento.” Per lui, però, non ci sono dubbi in merito al rapporto nato nella Casa del Grande Fratello che, anzi, mette anche a confronto con altri legami nati tra le mura: “Io e Rasha siamo le uniche persone che non sanno fingere le emozioni”, ha concluso.

