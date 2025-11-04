Rasha e Omer si conoscevano già prima di entrare al Grande Fratello 2025? Spunta una segnalazione che mette la coppia sotto i riflettori

C’è una coppia nella Casa del Grande Fratello 2025 che ha diviso il web: c’è chi li ama e chi non crede al loro legame. Parliamo di Rasha Younes e Omer Elomari, che in questi ultimi giorni si sono avvicinati sempre più al punto da portare a credere che il bacio sia ormai alle porte. Nell’ultima diretta del Grande Fratello, per spronare questo avvicinamento è arrivata anche la mamma di Rasha, che ha conosciuto Omer dicendosi felice che un uomo come lui stia vicino a sua figlia.

Eppure, c’è chi sul web trova che la coppia sia ‘forzata’ e non spinta da un reale sentimento. In queste ore, l’esperta di gossip Deianira Marzano ha pubblicato il commento di un utente che lamenta proprio la scarsa credibilità della “ship” in questione, aggiungendo che “Il GF ha spinto per questa coppia con input dalla conduttrice già da quando Rasha era in tugurio e Omer in casa e ancora non si conoscevano.”

Rasha e Omer si conoscevano prima di entrare al Grande Fratello 2025? Spunta la segnalazione

Parole alle quali proprio Marzano ha aggiunto un suo piccante gossip, che metterebbe ulteriormente in gioco la veridicità del rapporto tra Rasha e Omer. “In realtà, loro si sono conosciuti durante una tappa dei provini”, ha rivelato l’esperta, facendo sapere poi che c’è anche di più: “Hanno anche iniziato a scriversi”. Se così fosse, significherebbe che Rasha e Omer si conoscevano già prima di entrare nella Casa del Grande Fratello, e i più maliziosi potrebbero pensare ad un accordo tra i due per creare la coppia che, com’è noto, è sempre una carta vincente al Grande Fratello. Non resta che attendere i prossimi passi dei due gieffini per capire come evolverà questo legame nella Casa più spiata d’Italia.