Rasha e Omer si sono lasciati al Grande Fratello, lei tuona: "Mai stato amore"

È finita tra Rasha Younes e Omer Elomari al Grande Fratello: scontro durissimo in diretta

Rasha Younes e Omer Elomari si sono lasciati al Grande Fratello, è finita nella puntata di ieri sera Dopo una settimana di accesissime discussioni nella puntata del Grande Fratello c’è stato un confronto molto acceso tra i due. Ha iniziato a parlare Rasha in Mistery Room: “Questa storia è una conoscenza. Noi non abbiamo mai parlato di amore, è stato chiaro dal primo istante” a cui ha risposto Omer dicendosi stranito da alcun atteggiamenti di freddezza della ragazza ed a questo punto Rasha ha ammesso: “Dici che io non parlo della mia vita ma tu sai tutto della mia vita. Abbiamo discusso per una cavolata il pomeriggio e mi hai parlato il giorno dopo…E io ti ho sempre detto non andiamo a dormire arrabbiati, se c’è qualcosa chiariamo subito. Se tieni ad una persona lo dimostri.”

A questo punto Omer ha replicato: “Ma se era una cavolata perché abbiamo litigato?” Subito dopo la Younes ha ammesso che se fosse stata al suo posto avrebbe messo da parte l’orgoglio: “Se ti interessavo veramente, se c’era veramente interesse hai paura di perdere una persona sei venuto a parlarmi oggi dopo una settimana ma come fai ad essere così duro? Sei venuto a dirmi ‘Hai scelto il gioco?.” A questo punto, invece, Omer le ricorda che è andato a parlarle altre tre volte, ma Rasha lo ha mandato via. In estrema sintesi lei ha mantenuto il punto dicendo che Omer è diventato troppo pesante, da parte sua, invece, Omer è convinto che a lei è sempre interessato solo il gioco.



Rasha e Omer coppia finta al Grande Fratello? Le accuse di Cristina Plevani e Sonia Bruganelli: “Coppia finta”

Si passa poi ai commenti degli opionisti, secondo Cristina Plevani a Rasha non è mai davvero piaciuto Omer: “Lei calpesta chiunque pur di arrivare dove vuole!” ha ammesso duramente l’opinionista. Poi si è rivolta diretta a Omer e gli ha ricordato di averlo definito “zerbino” perché voleva che aprisse gli occhi su di lei. Quando Rasha ribatte che lei lo ha sempre difeso, Cristina le rinfaccia che lo ha ricambiato alla grande e che lei è un’egoista: “Un aereo ti ha fatto cambiare idea e lo hai baciato. Sei una grande giocatrice…”.

Rasha Younes al Grande Fratello è finita anche nel mirino di Sonia Bruganelli ritiene che ritiene che quella tra i Rashmer non sia una storia vera, ma tra lei e la gieffina scoppia una lite furiosa, perché “quando è passato un aereo non mi pare che ti sei fermata a pensare ‘ah ma è una conoscenza’, gli sei saltata addosso e lo hai baciato”. A questo punto c’è stato uno scambio di battute al vetriolo tra la concorrente e la conduttrice. Rasha è sbottata: “Così offendete la mia intelligenza!” Pronta la replica di Simona Ventura: Rasha frena la mula che i buoi sono partiti.” Omer concorda nel dire che tra loro non ci sia un sentimento, non dopo la delusione che ha provato con il comportamento della gieffina. E tra scambi di accuse, frecciate e versioni diverse, l’unica cosa certa è che Rasha Younes e Omer Elomari al Grande Fratello si sono lasciati.