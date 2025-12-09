Rasha Younes eliminata dal Grande Fratello, retroscena di Cristina Plevani: "Ecco cos'è successo finita la puntata, meritava la finale ma..."

Cristina Plevani svela un retroscena su Rasha Younes eliminata al Grande Fratello: “Meritava la finale”

Nella semifinale del Grande Fratello andata in onda ieri sera non sono mancati i clamorosi colpi di scena. Attraverso un meccanismo di nomination ed eliminazioni ben cinque concorrenti sono stati eliminati ad un passo dalla finale tra cui Rasha Younes, una delle candidate alla vittoria sin dall’inizio. A pesare sulla scelta del pubblico sicuramente la rottura dei Rashmer, ovvero la fine della sua storia d’amore, ammesso che sia mai iniziata, con Omer Elomari. E gli attacchi ricevuti in studio dagli opinionisti tanto che una volta eliminata l’unico commento di Rasha è stato “Mi avete massacrato”.

Adesso a distanza di poche ore a dire la sua è stata con un lungo post su Instagram Cristina Plevani che ha anche rivelato un retroscena e cos’è successo finita la puntata. Innanzitutto l’opinionista del GF ha premesso che Rasha meritava la finale, insieme ad Omer, perché è stata una protagonista assoluta di questa edizione tuttavia ha anche aggiunto che finita la puntata è andata a parlargli per dirle che si è fatta un autogol clamoroso: “Una cosa è mancata: la capacità di dialogare, lei ha sempre preferito parlare con gli altri. Di orgoglio invece, ne hanno da vendere entrambi. Certo è che questa settimana Rasha ha sputato fuori tutto il fastidio che aveva dentro…un po’ troppo.”



Rasha eliminata dal Grande Fratello, Cristina Plevani sbotta: “Nessun l’ha massacrata”

E non è tutto perché Cristina Plevani ha poi continuato la sua analisi su Rasha Younes al Grande Fratello dicendo che la cosa che proprio non gli è piaciuta è stata sottolineare ieri in puntata che non c’era nessun flirt in corso con Omer Elomari ma solo una conoscenza. “Eh no belli, perché voi per più di un mese ci avete sguazzato in questa ship e c’è gente che ha speso soldi per sostenervi (insieme, non singolarmente) e come vi siete incazzati quando qualcuno dubitava sul legame.” è sbottata la Plevani che infine ha concluso: “La finale se la meritavano entrambi, ma come detto, Rasha ha pi*ciato fuori dal vaso e l’ha pagata con l’eliminazione. Ah, mo’ basta dire che i video erano montati ad arte per massacrarla, nessuno ha montato i suoi atteggiamenti, nessuno le ha messo in bocca le parole da lei pronunciate.”

