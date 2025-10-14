Rasha sbotta fuori onda al Grande Fratello contro Simona Ventura: "Tutto falso." Cos'è successo in diretta durante la puntata di ieri

Simona Ventura attaccata da Rasha al Grande Fratello: “Fa l’emozionata ma è tutto falso”

L’attualità è entrata nella Casa del Grande Fratello nella puntata di ieri sera, Simona Ventura ha annunciato commossa e felice l’accordo di pace tra Israele e Palestina peccato però che il suo messaggio, eccessivamente entusiasta su qualcosa di serio e tragico non è passato inosservato sul web e neanche dentro la Casa. Alla notizia, infatti, Rasha Younes pur commovendosi ha fatto notare come le migliaia di morti e la distruzione che la guerra si è portata con se non passa e non viene cancellato da un accordo.

Donatella Mercoledisanto piange per lettera del marito Andrea al Grande Fratello/ "Orgoglioso di te"

Ma è fuori onda che Rasha contro l’enfasi con cui Simona Ventura ha annunciato l’accordo di pace tra Israele e Palestina si è sfogata e lo ha fatto parlando con Beba. Rasha ha ammesso arrabbiata: “Quando mi ha detta della pace io le volevo dì ma che pace? Che gli avete tolto la terra e li avete ammazzati tutti e allora quelli di Gaza che fanno?” E non è tutto, Rasha Younes si è scagliata anche contro Simona Ventura: “Fa l’emozionata felice ma era proprio falso ridategli le madri, i padri e i figli che avete ammazzato.”

Pace Israele Palestina irrompe al Grande Fratello, Ventura commossa ma Rasha: "Rabbia per i bimbi morti"

Web in rivolta contro Grande Fratello e Simona Ventura: “Uno schifo, è un genocidio”

Non solo Rasha e Beba si sono scagliati contro l’annuncio di Simona Ventura la Grande Fratello della pace tra Israele e Palestina ma anche sul web. Su X si legge: “Non si tratta di guerra ma di GENOCIDIO. Gaza è ancora occupata, non è finito un bel niente. L’esaltazione di Trump è uno schifo.” “Nessuno ricorda i 62.000 civili palestinesi morti, come se non esistessero, nessuno accordo cancellerà mai la loro sofferenza.” “Bello il discorso sulla pace peccato che sia una farsa.” “In quale casa tornerà il popolo palestinese esattamente? Li hanno sterminati tutti.”

Domenico D'Alterio demolito in diretta dalla fidanzata Valentina: "Fuori sono la cornuta"/ Sfuriata al GF!