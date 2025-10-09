Grande Fratello, Rasha Younes confessa di non fidarsi di Giulio Carotenuto: “Forse mi sbaglio, ma con me non funzionerebbe mai”. Reazione dei concorrenti.

Come è normale che sia, al Grande Fratello 2025 iniziano le prime ‘simpatie’ tra concorrenti e nelle ultime ore ognuno di loro ha espresso le sue impressioni sugli altri durante un pranzo in Tugurio. A tavola sono seduti Matteo Azzali e Domenico con Flaminia e Rasha Youne, che si confrontano su cosa gli piace in un flirt e cosa invece non sopportano di una persona che ci prova con loro. “A me non piace il contatto fisico”, dice Matteo, che concorda con Rasha nel suo modo di approcciare ad un partner.

La ragazza racconta meglio quello che prova: secondo lei il contatto fisico è molto importante, ma allo stesso tempo tanto intimo, e per questo va fatto con una persona che conosci bene. A Rasha Youne non piace quando alcuni uomini si permettono di esprimersi in questo modo, e fa l’esempio di Giulio Carotenuto, spiegando quello che sente per il concorrente: “Se si comportasse con me come ha fatto con Benedetta, mi darebbe molto fastidio”, dice, e sottolinea di volere una conoscenza con un uomo in modo molto più tranquillo e graduale.

Rasha Younes, Flaminia non è d’accordo con lei: “Abbracci di Giulio? Non danno fastidio“

Rasha Younes si è lamentata per l’approccio di Giulio Carotenuto verso alcune delle concorrenti della casa, in particolare Benedetta. Secondo lei i suoi modi di fare sarebbero troppo invadenti, ma Flaminia la pensa diversamente: gli abbracci di Giulio, secondo lei, non sono una mancanza di rispetto, e non le danno fastidio. Azzali invece è d’accordo nel pensare che ci voglia del tempo prima di lasciarsi andare al contatto fisico con qualcuno e concorda con Rasha. Domenico spiega invece che a parer suo ci vuole tempo prima di conoscere bene chi è Giulio ed è convinto che sotto sotto sia molto sensibile ed empatico.