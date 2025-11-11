Scontro tra Rasha Younes e Simone De Bianchi nella casa del Grande Fratello dopo la puntata di ieri sera: cos’è successo

Anche ieri sera è andata in onda una puntata del Grande Fratello anche se molto presto potrebbe cambiare giorno di messa in onda al fine di dare un po’ di respiro a un format che appare quantomai claudicante. Dopo la puntata nel giardino della casa più spiata d’Italia si è consumato uno scontro tra Rasha Younes e Simone De Bianchi.

Ma cos’è successo di preciso tra i due inquilini? Lei ha deciso di chiedere spiegazioni al ragazzo sul fatto che secondo lui non dà nulla agli altri e non apporta tanto al benessere generale della casa. Lui non si è fatto intimidire e le ha risposto con la scusa che lei aveva dato alla madre di Francesca Carrara.

Rasha Younes, tensione con Simone De Bianchi che replica: “La mia è una provocazione”

“La mia è una provocazione, visto che sei la prima che dice che non sei a dieci, ti dico allora dai qualcosa in questa casa. Io ancora devo vedere qualcosa di più sostanzioso”: così si è espresso Simone De Bianchi parlando con Rasha Younes che si è lamentata della sua nomination volendo dei chiarimenti a riguardo.

La ragazza lo ha accusato di averla nominata solo per ripicca e quindi senza una reale motivazione. Insomma, tra i due non sembra scorrere un fiume pacifico, e senza dubbio avranno altri modi per discutere e litigare ancora. D’altronde il ragazzo appartiene a un gruppo poco frenato da Rasha, che negli ultimi giorni sembra essere decisa a capire se Omer Elomari è un uomo che può fare al caso suo oppure no.

