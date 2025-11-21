Rasha Younes contro Francesca Carrara: tensione altissima al Grande Fratello

Rasha Younes contro Francesca Carrara, la tensione si fa altissima nella casa del Grande Fratello tra due delle protagoniste dell’edizione. Il programma di Simona Ventura si avvicina sempre di più alle battute finali ed ecco che le alleanze e gli altarini sono sempre più friabili. Nelle scorse ore Rasha ha avuto uno scontro non indifferente con la sua compagna di gioco Francesca Carrara nella casa più spiata d’Italia e non sono mancate parole grosse tra le due, Rasha Younes non ha gradito alcune recenti esternazioni di Francesca e l’ha messa nel mirino: “Sei una contraddizione continua” si è sfogata la compagna di Omer nella casa del Grande Fratello.

Delitto di Garlasco/ Sempio e la strategia della difesa: “Cerchiamo punti di contatto fra me e Chiara”

Una nuova puntata di uno scontro nato già qualche giorno fa e che ha visto Rasha attaccare Francesca: “Io prima le ho detto che mi ha rotto che manipola tutte le cose. Puoi avere carattere, personalità ed essere anche bella ma a me non mi manipoli. Tu dici che io ti ho giudicato, ma se tu sei la prima” le parole della ragazza in un primo round che è poi proseguito negli ultimi giorni nella casa più spiata d’Italia.

Kevin Spacey: "Non ho una casa, da anni vivo in hotel"/ "La mia situazione economia? Non buona"

Rasha Younes contro Francesca Carrara: “La gente non è scema”

La storia d’amore nata nella casa del Grande Fratello tra Rasha Younes e Omer non sembra aver attirato le simpatie di tutti, sicuramente non quelle di Francesca Carrara che si è sfogata contro la compagna di gioco negli ultimi giorni. “La gente non è scema, tu pensi che bastino gli aerei e queste cose qui…”

si è sfogata la Carrara contro la compagna di gioco. Insomma, non sembra scorrere buon sangue tra le due, giunte all’ennesimo duello negli ultimi giorni di programma. Più si avvicina la finale più sale la posta in palio e dunque aumenta anche la voglia di

Selvaggia Lucarelli lascia Ballando con le stelle per Mediaset?/ La reazione di Milly Carlucci