Scatta la segnalazione su Manuel Milano, ex fidanzato di Rasha Younes, dopo la sua intervista: a difenderlo interviene l'attuale compagna

Manuel Milano, l’ex fidanzato di Rasha Younes, ha rilasciato un’intervista nella quale ha fatto dichiarazioni anche pesanti sulla gieffina, svelando retroscena scottanti sulla loro relazione. Un’intervista che ha sollevato in poche ore un vero polverone, e che di certo arriverà anche nella Casa del Grande Fratello. Intanto, sul web, c’è chi ha fatto delle segnalazioni proprio su Manuel e su colei che è oggi la sua compagna, a Deianira Marzano.

L’esperta di gossip ha condiviso la segnalazione, che ha avuto la conseguenza di scatenare la replica della compagna di Manuel Milano. In questa infatti si dice che l’uomo “ha la compagna incinta” e che sta ‘rosicando’ perché “ha fatto tanti provini per lo spettacolo e non lo hanno mai preso”. Insomma, Manuel mirerebbe a diventare famoso e starebbe sfruttando la posizione di Rasha al Grande Fratello per avere un po’ di visibilità.

Segnalazione contro l’ex fidanzato di Rasha Younes: interviene la nuova compagna di Manuel Milano

Accuse alle quali ha però replicato la compagna di Manuel, almeno stando a quando condiviso dalla Marzano su Instagram. Proprio a lei la donna avrebbe scritto, smentendo tutte le illazioni fatte nella segnalazione: “Strano come certe persone trovino tempo per giudicare vite altrui, inventando dettagli inesistenti”, ha esordito la donna, smentendo poi di essere incinta. Si è quindi schierata a difesa del compagno, scrivendo: “Manuel non ha mai fatto nessun provino per il GF, ha sempre avuto a che fare con il mondo dello spettacolo.” E ha concluso motivando la scelta dell’uomo di rilasciare l’intervista: “Semplicemente, ha voluto difendere la sua immagine, se no non sarebbe nemmeno intervenuto”.

