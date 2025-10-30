Rasha Younes, segnalazione choc sul web: avrebbe lasciato il fidanzato poco prima del Grande Fratello. Parla Deianira Marzano.

Chi è l’ex fidanzato di Rasha Younes? Manca pochissimo alla nuova diretta del Grande Fratello, e tra le concorrenti più chiacchierate di questa edizione c’è proprio lei, che oggi diventa protagonista anche di una segnalazione inaspettata sull’ex fidanzato. In attesa di scoprire tutto sulla nuova diretta condotta da Simona Ventura con gli opinionisti Cristina Plevani, Floriana Messina e Ascanio Pacelli, andiamo a capire cosa si dice sul web riguardo all’ex di Rasha.

Poche ore fa è arrivata una segnalazione di Deianira Marzano che ha riportato il messaggio di un fan, il quale sostiene di sapere cosa sia successo nella vita privata di Rasha Younes. “Ciao Deia, Rasha ha mandato via di casa lui (ti allego la foto) pochi giorni prima che entrasse al GF, ovviamente senza dirglielo. Poi lei gli ha comunicato che entro due giorni doveva andare via“.

Rasha Younes è fidanzata? “L’ha lasciato prima di entrare al GF“

La segnalazione su Rasha Younes continua con queste parole: “Ti prego, oscura il nome. Sì, dopo otto anni di tira e molla avevano deciso di tornare a vivere insieme, come era già successo a casa di lei a Pomezia. Ora però la famiglia non vuole in alcun modo che lui intervenga“. In poche parole, secondo questa segnalazione che precisiamo non essere mai stata confermata dalla concorrente del Grande Fratello, la ragazza aveva vissuto fino a poco prima insieme al suo fidanzato, ma quando è entrata nella casa del GF ha deciso di lasciarlo. Al momento non si hanno informazioni su chi è il fidanzato di Rasha Younes dato che la ragazza non ha ancora voluto svelare niente sulla sua vita sentimentale. L’unica cosa che emerge negli ultimi giorni è il legame sempre più stretto tra lei e Omer Elomari: starà nascendo un amore?