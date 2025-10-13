Rasha Younes e Bena, scontro al Grande Fratello a tema religione: i due concorrenti si sono confrontati sul tema della religione islamica

Al Grande Fratello continuano le dinamiche in grado di far chiacchierare e discutere il pubblico. Nei giorni scorsi è infatti avvenuto uno scontro particolarmente acceso tra Rasha e Bena: il motivo? Alcune dichiarazioni sulla religione islamica che hanno portato i due allo scontro. È iniziato tutto quando Omar Benabdallah ha parlato di alcune esperienze da lui vissute, che ha definito come paranormali. Il ragazzo, chiamato Bena dai compagni, nel parlare con i coinquilini ha spiegato di aver visto una notte tre ombre mentre un’altra volta avrebbe avvistato un’entità con degli occhi enormi.

A detta del concorrente, tutto ciò sarebbe normale per la sua religione, l’Islam. Bena, infatti, ha raccontato di aver visto più volte diverse ombre e di aver avuto a che fare anche con le paralisi del sonno che a suo dire sarebbero frutto del “diavolo che ti tiene fermo”. Credenze che invece non vengono affatto condivise da Rasha Yones. La nuova concorrente del Grande Fratello ha invece risposto a tono. Ne è scaturito un litigio che ha acceso gli animi dei due, davanti alla perplessità generale dei concorrenti, che hanno assistito all’accaduto.

Rasha e Bena, scontro al Grande Fratello: “Non dire queste cose dell’Islam”

A reagire immediatamente alle parole di Bena è stato Rasha Younes, tra gli ultimi entrati nella casa. “Queste sono credenze popolari. Non dire che è una cosa dell’Islam, nel Corano non c’è traccia di questa roba. Non parlare così dei musulmani, sei in tv. La religione è una cosa, le tradizioni un’altra” ha replicato Rasha, anche lei musulmana.

Tra Rasha e Bena al Grande Fratello lo scontro si è acceso presto. La concorrente, infatti, ha sottolineato come queste credenze non siano tipiche dell’Islam, bensì tratti delle tradizioni locali. “Stai attento, fai passare un messaggio sbagliato dell’Islam” ha dichiarato. Omar si è scusato, spiegando di crederci ma solo a titolo personale.

