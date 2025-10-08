Rasha Younes, durante le prime ore nel tugurio del Grande Fratello, svela le caratteristiche che deve avere il suo fidanzato ideale.

Dopo essersi sistemati nel tugurio, i nuovi inquilini del Grande Fratello cominciano a conoscersi parlando di un tema che accomuna tutti ovvero l’amore. Ivana Castorina racconta la storia d’amore con il marito Toni con cui è sposata dal 2022. Ivana svela di aver incontrato casualmente il marito ad Aci Trezza, nel 2021, mentre era con una sua amica.

Il loro è stato un colpo di fulmine al punto che, da quel momento in poi, non si sono più separati: “Io sono l’opposto dello standard di mio marito” confessa, riferendosi ai suoi canoni fisici ideali; nonostante ciò precisa “Ho trovato l’altra metà della mela”. Una storia che colpisce Rasha che, per il momento, non ha ancora incontrato l’amore della sua vita.

Rasha e l’uomo ideale: il racconto al Grande Fratello

Rasha Younes ha il cuore libero ma per il futuro sogna di incontrare un uomo che rispecchi la sua personalità. “È bello trovare una persona che ti migliora” esclama Rasha, felice per la sua compagna d’avventura. Confessa, inoltre, di essere sempre stata molto selettiva nelle sue conoscenze: “Io non sono mai stata scelta, io devo scegliere”, dice.

Ad oggi vorrebbe incontrare un uomo ambizioso, coraggioso, intraprendente e che possa farla sentire sé stessa. “Voglio un uomo che sia all’altezza del mio carattere, sicuro di sé. Io dico sempre che voglio il bello, ma voglio l’affascinante. Non voglio essere corteggiata, voglio sentirmi al sicuro”, spiega e poi conclude così – “L’uomo per me deve avere tutto, altrimenti io sto da sola”

