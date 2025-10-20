Rasha Younes è innamorata di Omer Elomari, Francesco Rana o Jonas Pepe al Grande Fratello 2025? Lei svela: "Ecco chi mi fa impazzire "

h2>Grande Fratello 2025, Rasha Younes conquista tutti: Jonas e Francesco pazzi di lei

C’è spazio anche per i triangoli amorosi al Grande Fratello 2025 con Rasha Younes divisa tra Jonas Pepe, Omer Elomari e Francesco Rana. Di chi è innamorata Rasha? Al momento pare di nessuno dei tre ma la bella 32enne negli ultimi giorni si è avvicinata a due gieffini in particolare. Ieri notte Jonas Pepe e Rasha Younes hanno cominciato a flirtare nella notte, il 24enne ha iniziato a punzecchiarla continuando a ripeterle che aveva delle cose da dirle. Jonas ha specificato che non doveva parlare né di amore né di amicizia, bensì di altro…

E non solo, nei giorni scorsi ha ammesso il suo interesse per Rasha anche un altro concorrente Francesco Rana. Quest’ultimo per lei ha speso sempre parole al miele definendola una ‘Dea’ e lasciando intendere di avere una cotta per lei. Il giovane ha confessato: “Io sono stato con molte donne, anche belle, ma come lei…Sapevo che avrei trovato una dea dietro la porta!” E questa mattina al risveglio nella Casa del Grande Fratello 2025, Francesco ha fatto una romantica sorpresa a Rasha preparandole la colazione con un tenero biglietto. Tuttavia tra i due pretendenti Rasha sembra essere innamorata di un terzo.



Rasha Younes innamorata di Omer Elomari al Grande Fratello 2025? “È così uomo, mi fa impazzire”

E mentre Jonas Pepe e Francesco Rana si sono dichiarati apertamente ammettendo di aver un interesse nei suoi confronti sembra che Rasha Younes è innamorata di Omer Elomari al Grande Fratello 2025. La giovane, infatti, si è lasciata andare alle confessioni ed ha ammesso senza mezzi termini di essere attratta da un concorrente in particolare: Omer. “Il suo atteggiamento così maschile mi fa impazzire. È così uomo, così composto” ha ammesso la 32enne parlando con gli altri coinquilini per poi aggiungere: “Esteticamente non so se fuori da qua lo guarderei, però il suo atteggiamento così maschile mi fa impazzire, così uomo, composto. Il fatto che sia molto chiuso non mi fa paura. L’essere così maschio oggi non lo vedi più negli uomini” Rasha Younes innamorata di Omer Elomari al Grande Fratello 2025?

