Gelo tra Rasha Younes e Omer Elomari che cercano un chiarimento al Grande Fratello 2025 senza trovare un punto d'incontro.

Clima teso tra Rasha Younes e Omer Elomari che, dopo l’ultima puntata del Grande Fratello 2025, appaiono più distanti del solito. Omer, in particolare, nota la tristezza della coinquilina e si avvicina per parlarle e capire il suo stato d’animo. Rasha, così, ammette di essere infastidita da alcuni suoi atteggiamenti “Sono piccole cose che mi indispettiscono” ammette. Rasha, in particolare, gli fa notare come il suo modo di fare dia da parlare agli altri scatenando il suo fastidio.

“Io mi metto in discussione però anche tu mettiti in discussione”. “L’unica cosa che mi sono permessa di dirti una cosa è: non far parlare gli altri di noi. Non voglio consigli da altre persone. A me dà fastidio” esclama ancora Rasha che non nasconde il proprio fastidio.

Rasha Younes e Omer Elomari: nessun chiarimento al Grande Fratello 2025

Rasha e Omner appaiono molto distanti e diversi tra loro. Di fronte alle puntualizzazioni di Rasha, Omer si giustifica spiegandole di non averle mai dato fastidio e di non aver mai avuto quell’intenzione. “Io non ti sto attaccando. Basta. Parliamo e non ci capiamo. Se ti parlo, non è per attaccarti”, aggiunge Rasha che prova a cercare un chiarimento con Omer che, poi, deluso dalla situazione, annuncia che non scherzerà mai più con Rasha.

“Qualsiasi cosa io ti dica, tu ti senti attaccato” afferma Rasha che poi precisa “Io non ho motivo di attaccarti”. Nonostante il confronto, tuttavia, il chiarimento vero e proprio non arriva così come il punto di incontro tra i due.