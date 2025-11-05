Rasha Younes e Omer Elomari già in crisi al Grande Fratello, lei delusa: "Non fa una mossa, dorme in piedi e mi casca"

Durante l’ultima puntata in diretta del Grande Fratello si è ampiamente parlato del flirt in corso tra Rasha Younes ed Omer Elomari al GF. Sin da subito tra i due è nata un’alchimia ed una sintonia che va ben oltre la semplice amicizie e la giovane ha ricevuto la sorpresa della mamma Basima che ha dato la sua benedizione a questa unione. Eppure la storia d’amore tra i due concorrenti del GF sembra non decollare. Nelle scorse ore la 32enne si è lasciata andare alle confidenze con Ivana dichiarando tutti i suoi dubbi.

Rasha ha dei dubbi sul comportamento di Omer al Grande Fratello: “Mi pare che dorme in piedi…il rispetto è un conto però il mio paletto è fisico, non voglio un approccio solo fisico, per quello ci vuole un secondo, ma qualcosa di più mentale.” Secondo la giovane se da un lato è vero che anche lei è un po’ chiusa e frenata dall’altra parte non vede un fortissimo slancio nei suoi confronti. Non ha nessuno stimolo da parte del siriano: “Non fa nessuna mossa…” La sua impressione è che ancora Omer sia frenato. Va aggiunto però che da parte sua il giovane ha ammesso di essere frenato perché a sua volta non vede interesse dall’altra parte.



I dubbi di Rasha su Omer al Grande Fratello continuano, durante la chiacchierata con Ivana Castorina, ha aggiunto: “Non parla, sta zitto tutto il giorno, non fa una mossa niente ma lui così mi casca.” Ivana l’ha incalzata: “Oggi ti aspettavi qualcosa di diverso da lui”. Rasha ha risposto di no: “Io non mi aspetto nulla però diamo un senso…” Insomma le manca un pezzo, una mossa per far decollare la relazione ma al momento la storia d’amore tra Rasha e Omer al Grande Fratello è già in crisi.