Cosa succederà tra Rasha Younes e Omer Elomari? I fan sognano un flirt da sogno nella casa del Grande Fratello

Nuova puntata del Grande Fratello stasera con la conduzione di Simona Ventura e la presenza di Cristina Plevani, Floriana Secondi e Ascanio Pacelli che sono stati chiamati a fare gli opinionisti. Ma di cosa si parlerà? Della rissa intercorsa tra due concorrenti precisi e poi dei vari flirt che sarebbero sulla rampa di lancio e pronti a far sognare i fan che ancora si divertono a seguire un format del genere.

Uno dei flirt che potrebbe dare grande soddisfazione è quello che vede protagonisti Rasha Younes e Omer Elomari. I due si sono un attimo adocchiati, anche se non si sono ancora toccati a fondo, e le parole di lei hanno subito catalizzato l’attenzione dei fan: “Ha quell’atteggiamento che mi fa impazzire”.

Rasha Younes si butterà tra le braccia di Omer al Grande Fratello?

Senza dubbio una delle concorrenti più avvenenti di quest’edizione del Grande Fratello è Rasha Younes, originaria della Giordania, che da anni vive in Italia e può raccontare una vita davvero difficile a partire dalla morte del padre quando aveva tredici anni e quant’altro. E poi c’è Omer Elomari, il classico bel tenebroso, che ha subito catturato l’attenzione dell’inquilina.

“Lui è un uomo, un maschio come non ne vedi più oggi” ha confidato la ragazza ai suoi compagni d’avventura e chissà che non si decida a gettare il cuore oltre l’ostacolo e a buttarsi tra le sue braccia, con la speranza, però, di essere raccolta e non gettata via come se fosse un peso. D’altronde si sa che in coppia in un format simile si funziona molto di più quindi bisognerà fare attenzione a distinguere i flirt autentici da quelli strategici.