Rasha Younes e Omer Elomari, tensione e dolcezza nella casa: lei ha paura di lasciarsi andare, lui la invita a fidarsi dell’amore.

Omer Elomari e Rasha Younes hanno deciso di parlarsi una volta per tutte per chiarire quali sono i loro blocchi, ma soprattutto, per aprire un confronto su quanto sta succedendo tra di loro al Grande Fratello. Ricordiamo infatti, che i due hanno smesso di essere complici e affiatati dopo l’entrata della madre di lei, evento che ha raffreddato il rapporto tra lei e Omer. “Spiegami cosa volevi dire quando dicevi che se fossi stato più grande mi avresti guardato con altri occhi?“, ha chiesto Elomari alla ragazza.

Lei ammette che sì, se lui fosse stato più grande avrebbe avuto un atteggiamento diverso. Ed è così che Omer Elomari e Rasha Younes si spostano in giardino, consapevoli di dover affrontare un argomento importante: “Sta cambiando qualcosa fra noi“, spiega lui, dicendo di sentirla lontana negli ultimi tempi, e di essere incredulo di aver provato un’attrazione verso qualcuno nel reality: “Sei cambiata da quando è arrivata tua mamma. Perché? Dimmi la verità“, continua, riferendosi all’evento in cui Rasha Younes ha salutato la mamma in puntata.

Omer Elomari fa una promessa a Rasha Younes al Grande Fratello

“Sono più rilassata, anzi sono io che ti cerco. Io ho paura solo delle cose belle. Le cose brutte non mi spaventano. Non mi fa paura niente“, svela Rasha Younes, che ammette di essere spaventata dalla felicità. Per lei, la felicità è molto rara e forse proprio per questo non riesce completamente a lasciarsi andare nemmeno in questo percorso al Grande Fratello. Ma Omer Elomari non si arrende: “Perché non ti lasci andare? Cosa ti frena?”, le domanda, “Io dò tutto ma a un certo punto dico basta. Ho pazienza ma non ho mai dovuto aspettare così tanto. Non mi hai dato l’opportunità di accelerare!”.

A quel punto Rasha Younes svela quale è il suo problema: è spaventata dal fatto che Omer Elomari è più piccolo di lei. “È un mio limite”, confessa, “Magari è una cosa stupida ma sarei bugiarda se dicessi che non mi dà fastidio la tua età. In questo contesto è ancora più difficile per me lasciarmi andare”. Il ragazzo la prega di lasciarsi andare, e guardandola negli occhi, le giura che non le farà mai del male.