Rasha Younes si sfoga dopo l'ultima diretta del Grande Fratello 2025 e lancia delle stoccate agli autori del programma

Rasha Younes non ha mandato giù alcuni degli ultimi video che l’hanno vista protagonista nel corso delle dirette del Grande Fratello 2025. Alcune dinamiche hanno anzi scatenato il malumore della 32enne, che si è poi successivamente sfogata, tirando in ballo il lavoro fatto dagli autori del programma. Ciò che l’ha particolarmente infastidita della scorsa puntata è stata la dinamica tra lei e Jonas, che ha fatto trasparire al pubblico la possibilità che tra i due potesse esserci qualcosa o che, comunque, Jonas stesse montando una provocazione ai danni di Omer Elomari.

“Basta. Devono parlare di me e farmi passare come quella che sguazza in mezzo agli uomini… no. – ha tuonato Rasha durante una chiacchierata con Grazia Kendi – Io ho dimostrato il contrario. Capisco che serve alle dinamiche, ma un po’ di rispetto. Vabbè che siamo burattini, ma un po’ di rispetto”, ha tuonato ancora la gieffina, facendo chiaro riferimento agli autori del Grande Fratello.

Rasha Younes scontenta del trattamento ricevuto dagli autori del Grande Fratello: “Io usata, ma per quale fine?”

Lo sfogo di Rasha è però proseguito. La concorrente si è lamentata del fatto che, nelle ultime settimane, è stata spesso presa di mira per dinamiche negative o scontri e mai, invece, è arrivato qualcosa di positivo su di lei: “Si è parlato di tutti, tutti valorizzati, sorprese bellissime. Io, invece, usata per quale fine? Per poi infangare anche questa cosa.”, ha aggiunto, critica, Rasha, facendo riferimento al suo rapporto con Omer. Così ha concluso: “Deve avere anche un senso lo spettacolo. Sono quattro puntate che mi stanno a sfondare. Fossi una che litiga con tutti. Ma sai quante volte mi sto zitta? Mi trovo davanti persone che sono muri, dai. Meglio che sto zitta”.