La vita di Rasha Younes non è stata facile: la morte del padre quando aveva solo 13 anni e il nuovo amore della madre

Tra i concorrenti del Grande Fratello che sono riusciti a imporsi con il carattere oltre che la presenza fisica c’è senza dubbio Rasha Younes, che si è definita una ragazza forte, indipendente, che non ha bisogno di un uomo accanto per sentirsi realizzata, e che lavora sodo per il suo futuro e per aiutare la sua famiglia. Ma prima di arrivare a questo grado di maturità ha dovuto passare anni difficili.

Chi sono i suoi genitori? Quel che si sa è che ha trascorso quattro anni in Giordania, dove è nata, per poi raggiungere il padre in Italia. Non l’aveva mai conosciuto prima di allora e non è stato per nulla un incontro facile, come ha raccontato lei stessa: “Un gigante che dovevo chiamare papà e che per me era un estraneo. È stato traumatico”.

Rasha Younes: la morte del padre ha segnato per sempre la sua vita e quella della madre

Rasha Younes ha passato anni in compagnia del padre, molto severo e rigido nelle regole che le imponeva, poi però quando aveva 13 anni è successa una tragedia che ha segnato per sempre la vita sua e della madre: suo padre si è ammalato ed è morto. Si è dovuta rimboccare le maniche e lavorare molto presto. Sua madre, da quel che ha detto, si è poi rifatta una vita con un nuovo marito che è considerato una vera figura paterna dalla concorrente del Grande Fratello.

Come ha confessato nella casa, la ragazza spera nella vita di sentirsi realizzata, ma soprattutto di riuscire a smetterla di volere sempre di più perché la stabilità è molto importante dopo tutto quello che ha vissuto in passato. “Gli ultimi due anni sono stati fondamentali” e il perché è presto detto: ha imparato finalmente ad amarsi.

