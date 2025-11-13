Rasha Younes si sfoga al Grande Fratello 2025 e racconta le sue insicurezze e come sono cambiate dopo l'arrivo di un messaggio per lei
Rasha Younes è una delle concorrenti del Grande Fratello 2025 che più divide il web. C’è chi la definisce la concorrente ideale di questo reality e chi, invece, la trova poco simpatica e molto presa da se stessa. Sta di fatto che è una gieffina che fa discutere e che nelle ultime ore ha avuto un confronto con Ivana Castorina durante il quale ha fatto delle dichiarazioni ancora una volta molto decise.
Rasha ha inizialmente rivelato di aver temuto in queste ultime settimane di aver dato un’impressione diversa di se stessa, non veritiera. Quando però è arrivato il primo messaggio aereo nella casa dedicato a lei, ha tirato un sospiro di sollievo, dicendosi rincuorata di essere effettivamente arrivata a qualcuno fuori.
Rasha Younes si sfoga al Grande Fratello 2025: “Qui dentro è una finta famiglia”
La discussione si è poi fatta più dura quando Rasha Younes ha ammesso di essere poco interessata a ciò che pensano di lei nella Casa del Grande Fratello, perché quella alla fine è “una finta famiglia”: “A me interessano le risposte da fuori e della mia famiglia”, ha spiegato la 32enne, sottolineando che quella che stanno vivendo non è la vita vera. L’aereo arrivato per lei è stata una botta di vitalità oltre che di fiducia in sé stessa e nel percorso che sta percorrendo nel reality di Canale 5. Al momento, sono pochi i legami che lei continuerebbe una volta finiti questo percorso, tra questi ci sono Flaminia, Anita e Omer. Con quest’ultimo, in particolare, è nato un legame più forte di un’amicizia, che tuttavia non convince il web: è davvero iniziata una storia d’amore tra i due?