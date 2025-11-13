Rasha Younes si sfoga al Grande Fratello 2025 e racconta le sue insicurezze e come sono cambiate dopo l'arrivo di un messaggio per lei

Rasha Younes è una delle concorrenti del Grande Fratello 2025 che più divide il web. C’è chi la definisce la concorrente ideale di questo reality e chi, invece, la trova poco simpatica e molto presa da se stessa. Sta di fatto che è una gieffina che fa discutere e che nelle ultime ore ha avuto un confronto con Ivana Castorina durante il quale ha fatto delle dichiarazioni ancora una volta molto decise.

Grande Fratello, Mattia chiude le porte a Grazia: "Tra noi non può nascere nulla"/ "Lei lo sa perché..."

Rasha ha inizialmente rivelato di aver temuto in queste ultime settimane di aver dato un’impressione diversa di se stessa, non veritiera. Quando però è arrivato il primo messaggio aereo nella casa dedicato a lei, ha tirato un sospiro di sollievo, dicendosi rincuorata di essere effettivamente arrivata a qualcuno fuori.

Donatella in crisi al Grande Fratello, scoppia a piangere: "Nostalgia di casa"/ È polemica web

Rasha Younes si sfoga al Grande Fratello 2025: “Qui dentro è una finta famiglia”

La discussione si è poi fatta più dura quando Rasha Younes ha ammesso di essere poco interessata a ciò che pensano di lei nella Casa del Grande Fratello, perché quella alla fine è “una finta famiglia”: “A me interessano le risposte da fuori e della mia famiglia”, ha spiegato la 32enne, sottolineando che quella che stanno vivendo non è la vita vera. L’aereo arrivato per lei è stata una botta di vitalità oltre che di fiducia in sé stessa e nel percorso che sta percorrendo nel reality di Canale 5. Al momento, sono pochi i legami che lei continuerebbe una volta finiti questo percorso, tra questi ci sono Flaminia, Anita e Omer. Con quest’ultimo, in particolare, è nato un legame più forte di un’amicizia, che tuttavia non convince il web: è davvero iniziata una storia d’amore tra i due?